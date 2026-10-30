Kamu hizmetinin iki ismi son yolculuğuna uğurlandı: Ünal Erkan ve Gökhan Şahin

Törene katılım ve süreç:

Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan ile emekli Tuğgeneral Gökhan Şahin için Ankara'da düzenlenen törenlerde devlet ve toplum temsilcileri hazır bulundu. Uzun süredir tedavi gören Erkan hayatını kaybetmiş, Şahin ise sağlık problemleri nedeniyle vefat etmiştir.

Erkan için düzenlenen resmi tören, Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde yapıldı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan katıldı.

Güvenlik ve bürokrasinin üst düzey temsilcileri arasında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük de yer aldı. Törende saygı duruşu yapıldı ve Erkan’ın özgeçmişi okundu.

cenaze töreni ve defin:

Erkan’ın naaşı törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşı Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı gün, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Gökhan Şahin için de cenaze namazı kılındı.

Ünal Erkan'ın yaşamı ve görevleri:

Ünal Erkan, 1942 yılında Erzurum’da doğdu ve Polis Akademisi’nden mezun oldu. Kariyeri boyunca Ankara ve İstanbul emniyet müdürlükleri, Edirne Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve OHAL Bölge Valiliği görevlerinde bulundu. Siyasi yaşamında 20’nci Dönem Ankara Milletvekili seçilen Erkan, 53’üncü Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Erkan, evli ve üç çocuk babasıydı. Törenlerdeki yoğun katılım, hem kamu hizmetindeki hem de güvenlik bürokrasisindeki etkisinin ve anısının geniş çevrelerde karşılık bulduğunu gösterdi.

GÖKHAN ŞAHİN