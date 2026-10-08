Anonim hesapla okulu tehdit ettiler: iki çocuk gözaltına alındı

Arnavutköy'de sahte paylaşım paniğe neden oldu:

Arnavutköy Anadolu Lisesi adına açılan anonim bir sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde yapılan paylaşımlarda, okulda bugün bir saldırı gerçekleştirileceği yönünde asılsız iddialar yayıldı. Paylaşımlar kısa sürede öğrenciler ve veliler arasında endişe ve tedirginlik yarattı.

Okul yönetimi ile velilerin durumu Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölge emniyet birimleri hızla harekete geçti. Okul çevresinde güvenlik önlemleri artırılarak, sabit polis noktaları oluşturuldu ve devriye sayısı yükseltildi.

polisin teknik incelemesi ve tespit:

Olayla ilgili çalışma yürüten Çocuk Büro Amirliği ekipleri, hesapla ilgili teknik inceleme başlattı. Yapılan analizler ve IP takibi sonucunda hesap yönetimiyle bağlantılı olduğu belirlenen kişilere ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin isimlerinin M.P. ve Ş.Ö. olduğu, yapılan incelemede M.P.'nin Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi olduğu, Ş.Ö.'nün ise aynı yaş grubunda olmakla beraber okula devam etmediği tespit edildi.

ifade ve hukuki süreç:

Gözaltına alınan iki çocuğun emniyetteki ilk ifadelerinde paylaşımları şaka amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Okulda saldırı gerçekleştirileceğine dair yayılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, soruşturma sürecinde doğrulanmıştır.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.P. ve Ş.Ö.'nün, "halkı korku ve paniğe sürükleme" suçlaması kapsamında adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayın ardından okul çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ve hızlı müdahale dikkat çekti.

Yetkililer, sosyal medyada paylaşılan tehdit ve asılsız bilgilerin hızla yayılabildiğini, benzer durumlarda okul yönetimi ve ailelerin derhal güvenlik birimlerine başvurmaları gerektiğini vurguladı.

ARNAVUTKÖY ANADOLU LİSESİ