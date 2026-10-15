Antakya çevreyolu kavşağında çarpışma: hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Olay anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yeri ve çarpışma anı:

Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Antakya-Reyhanlı çevreyolu kavşağında gerçekleşti. Seyir halindeki bir kamyonetin kavşakta hafif ticari araç ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay anına ait görüntüler, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

müdahale ve sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücüye ilk müdahale yapıldı ve tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer ve sağlık ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın nedeni ve oluş şekli ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntüler, olayın değerlendirilmesinde delil niteliği taşıyor.

Kavşakta kamyonetle, hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anı kamerada