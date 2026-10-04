Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde ev yangını hızla kontrol altına alındı

Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde yangın:

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerine hızla intikal etti.

Müdahale ve sonuç:

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve alevlerin büyümesi önlendi. Çalışmalar, yangının komşu yapılara sıçramasını engellemeye odaklandı.

Alınan emniyet tedbirleri:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yetkililer, olay yerinde yapılan kontrollerin ardından güvenlik önlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

ANTAKYA KÜÇÜKDALYAN MAHALLESİ’NDE ÇIKAN EV YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.