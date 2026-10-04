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Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde ev yangını hızla kontrol altına alındı

Antakya'nın Küçükdalyan Mahallesi'nde çıkan ev yangını, ihbarla gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde ev yangını hızla kontrol altına alındı

Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde yangın:

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerine hızla intikal etti.

Müdahale ve sonuç:

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve alevlerin büyümesi önlendi. Çalışmalar, yangının komşu yapılara sıçramasını engellemeye odaklandı.

Alınan emniyet tedbirleri:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yetkililer, olay yerinde yapılan kontrollerin ardından güvenlik önlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

ANTAKYA KÜÇÜKDALYAN MAHALLESİ’NDE ÇIKAN EV YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL...

ANTAKYA KÜÇÜKDALYAN MAHALLESİ’NDE ÇIKAN EV YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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