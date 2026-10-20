Antakya tarlalarında lübye hasadı başladı, aradaki fiyat farkı dikkat çekiyor

Antakya'da lübye hasadı ve pazar dinamizmi

Hatay'ın Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde protein ve lif açısından zengin olan lübye hasadı başladı. Yerel üreticiler, tarladan satılan lübyenin fiyatı ile market satış fiyatı arasındaki farkın çiftçiyi zorladığını belirtiyor. Haberde tarladaki ekim alanı ilk bölümde 10 dönüm olarak aktarılırken, üretici Halil Koçak ise kendi ifadesinde 20 dönüm ektiğini söylüyor.

Hasat süreci ve işçilik:

Hasat tamamen elle yapılıyor; makas kullanılmıyor. Sabah erken saatlerde başlayan çalışma, sıcak yaz günlerinde genellikle öğlene kadar sürüyor. Koçak, sabah saat 05.30'ta evden çıkarak saat 06.00'da tarlada olduklarını, bazı işçilerin yarım yevmiye ile saat 10.00'da işi bıraktığını aktarıyor. Bir işçi için günlük maksimum verim olarak iki çuval toplanabildiği belirtiliyor; öte yandan ekip olarak günde yaklaşık 20 çuval lübye toplandığı ifade ediliyor. Hasat sırasında sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı günlerde çalışıldığı, bu koşulların iş gücü verimliliğini etkilediği not ediliyor.

Ürün özellikleri, kullanım ve pazar:

Lübye, bölgedeki üreticiler tarafından bazen börülce olarak adlandırılıyor. Hem taze tüketim hem de turşu ve kuru tane üretimi amacıyla yetiştiriliyor; ayrıca tohumluk olarak da kullanılıyor. Yerel halk arasında sağlığa yararlı olduğu, özellikle böbreklere iyi geldiği yönünde değerlendirmeler bulunuyor. Koçak'a göre lübye fasulye ve baklaya benzeyen bir ürün; sıcak iklimde yetişse de daha serin havalarda verimin arttığı gözlemleniyor.

Arazide sulama konusu da üreticinin anlattıkları arasında: ekim sonrası bir kez, sonra ihtiyaç durumuna göre iki-üç kez sulama yeterli sayılıyor. Fazla su verildiğinde bitkinin büyüyeceği, ancak ürün veriminin düşeceği uyarısı yapılıyor. Hasat edilen ürünler öncelikle Antakya ve Kırıkhan'a gönderiliyor; üretici bazen Reyhanlı'ya da sevkiyat yaptıklarını belirtiyor.

Fiyatlandırmada ise somut farklar göze çarpıyor: tarlada kilogram başına 40-50 TL arasında satılan lübye, market raflarında 130-140 TL bandında alıcı buluyor. Bu geniş fiyat makası, üretici maliyetlerini karşılamayı güçleştirirken tedarik zincirindeki aracı ve lojistik maliyetlerinin rolünü de işaret ediyor.

Antakya'daki lübye hasadı, hem yerel tüketimde hem de işlenmiş ürün pazarında yıl içinde hareketlilik yaratıyor; üreticiler, emek yoğun hasat süreci ve fiyat dengesinin daha sürdürülebilir hale gelmesini bekliyor.

HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE PROTEİN VE LİF BAKIMINDAN ZENGİN OLAN LÜBYE HASADI BAŞLADI