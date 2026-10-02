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Antakya'da emniyetin çalışması sonucu aranan kişi cezaevine gönderildi

Hatay'da polis ekipleri, TCK'nın 188. maddesi kapsamında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'yı Antakya'da yakaladı, mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya'da emniyetin çalışması sonucu aranan kişi cezaevine gönderildi

Antakya'da aranan şüphelinin yakalanması

Hatay polisinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, TCK'nın 188. maddesi kapsamında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

yakalama süreci:

Emniyet ekipleri, sürdürülen araştırma ve operasyonlar neticesinde S.K.'yı Antakya sınırları içinde tespit etti. Şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı ve emniyette işlemleri başlatıldı.

adli süreç ve teslim:

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.K., adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen S.K., işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

ANTAKYA’DA 7 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN S.K. YAKALANARAK TUTUKLANDI.

ANTAKYA’DA 7 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN S.K. YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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