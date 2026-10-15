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Antakya'da ihbarla açılan depo: Güzelburç'ta hijyen kurallarına aykırı salça ve gıda üretimi

Hatay'da zabıta, büyükşehir ve tarım ekipleri ihbar sonrası Güzelburç'taki depoda hijyen dışı koşullarda salça ve çeşitli gıdaların üretildiğini tespit etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya'da ihbarla açılan depo: Güzelburç'ta hijyen kurallarına aykırı salça ve gıda üretimi

Antakya'da ihbarla açılan depo: Güzelburç'ta hijyen kurallarına aykırı salça ve gıda üretimi

Antakya Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Güzelburç Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı ortak denetimde, mide bulandıran şartlarda salça ve çeşitli gıda ürünlerinin üretildiği ortaya çıktı.

Baskının ayrıntıları:

Denetimde, üretim alanında hijyen standartlarına uygun olmayan koşulların olduğu, havuç, salça ve diğer gıda maddelerinin temiz ve kontrollü ortamlarda işlenmediği görüntülendi. Ekipler, uygunsuzlukları belgeleyerek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Sonuç ve işlemler:

Uygunsuz şartlarda üretilen gıdalar yerinde imha edildi. Ayrıca, depoda üretimden sorumlu şahıs hakkında yasal ve cezai işlemler başlatıldı. Antakya Belediyesi yetkilileri, kentte gıda güvenliğini sağlama çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

HATAY’DA ZABITA EKİPLERİNİN İHBAR ÜZERİNE BASKIN YAPTIKLARI DEPODA MİDE BULANDIRAN ŞARTLARDA SALÇA...

HATAY’DA ZABITA EKİPLERİNİN İHBAR ÜZERİNE BASKIN YAPTIKLARI DEPODA MİDE BULANDIRAN ŞARTLARDA SALÇA VE ÇEŞİTLİ GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. EKİPLER TARAFINDAN UYGUNSUZ ŞARTLARDA ÜRETİLEN GIDALAR İMHA EDİLİRKEN SORUMLU ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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