Antakya'da koordineli müdahaleyle kuyudan çıkarılan at bakıma alındı

Antakya'da at kurtarma çalışması

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir atın kuyuya düştüğü ihbarını alan ekipler hızlıca bölgeye yönlendirildi. İlk müdahalede çevre güvenliği sağlanarak hayvanın kuyudan çıkarılması için plan yapıldı.

Müdahale ve kurtarma:

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yürüttükleri koordineli çalışma ile kuyudaki atı güvenli biçimde kurtardı. Ekiplerin işbirliği ve uygun ekipman kullanımı sayesinde at kısa sürede kuyudan çıkartıldı.

Sonraki süreç ve sağlık kontrolü:

Kurtarılan at, detaylı sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Merkezde yapılacak muayene ve bakım sonrasında atın sağlık durumu takip edilecek.

ANTAKYA’DA KUYUYA DÜŞEN AT, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK BAKIM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.