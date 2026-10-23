Malatya'da ortak sorumluluk çağrısı: kira makul olsun, esnaf çarşıya dönsün

Yeni çarşı ziyaretleri ve esnafa destek mesajı

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte yeni Malatya çarşısında iş yerlerini açan esnaf ve sanatkârları ziyaret etti. Açılan iş yerlerinde esnafa hayırlı olsun dileklerini ileten Keskin, esnafın şikâyet ve taleplerini dinledi ve ticaretin yeniden canlandırılması sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde öne çıkan konular arasında çarşı merkezinde ticari hayatın hızla yeniden başlaması, esnafın iş yerlerine taşınması ve kira ücretlerinin dengeli tutulması vardı. Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yaşanan ortak kayıpların hatırlanmasının, kira ve ticari ilişkilerde temel bir ölçü olması gerektiğini vurguladı.

dükkan sahiplerine çağrı: kira taleplerinde makuliyet sağlansın:

Keskin, iş yeri sahiplerine seslenerek deprem sonrası dönemde karşılıklı anlayış beklentisini dile getirdi. İş yeri sahipleri 4 yılın bedelini 1 yılda istememeli ifadesini kullanan Keskin, mal ve mülk kayıplarının herkesin ortak gerçeği olduğunu belirtti. Söyleminde, kiraların belirlenmesinde depremin yarattığı ekonomik zorlukların göz önünde bulundurulmasını istedi.

Keskin ayrıca, kimsenin bedava yer talep etmediğini ancak talep edilen kiraların makul seviyelerde olması gerektiğini kaydetti. Konut kiralarının bir yıl öncesine göre düştüğüne dikkat çeken Keskin, dükkân sahiplerinin bu gerçeği unutmayarak taleplerini düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

esnafa çağrı: çarşı merkezine dönüş ve ticaretin canlanması:

MESOB Başkanı, esnafı da yeni çarşıya taşınmaya ve ticari hayatına yeniden başlamaya davet etti. Keskin, Malatya ticaretinin çarşıda yaşandığını vurgulayarak esnafın bir an önce iş yerlerine dönmesinin kent ekonomisinin canlanması için önemli olduğunu belirtti. Bu dönüşün şehirdeki hareketliliği ve çarşı kültürünü yeniden güçlendireceğini söyledi.

Keskin, esnafı yeni çarşıda işlerini açarak şehrin karanlık günlerinin geride kaldığını göstermek ve Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını ışıklarıyla ilan etmek üzere teşvik etti. Esnafın beklentilerinin dinlendiğini, taleplerin makul ölçülerde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ziyaretlerde Keskin, depremin yalnızca belirli bir kesimi değil Malatya'da yaşayan herkesi etkilediğini hatırlatarak, ekonomik toparlanmada karşılıklı fedakârlık ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Esnaf ile iş yeri sahiplerinin birbirlerinin içinde bulunduğu şartları gözeterek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Keskin, ziyaretleri sırasında esnafın sahadaki sorunlarını dinleyip notlar aldı ve taleplerin yetkili mercilere aktarılması için çalışılacağını belirtti. Yeni çarşıdaki hareketliliğin artmasının yanında, kira düzenlemeleri ve iş yeri altyapısının esnafın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Son olarak Keskin, Malatya'nın yeniden inşasında emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Valimiz Seddar Yavuz’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e, ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza şükranlarını sunduğunu ifade etti. Keskin, tüm tarafların sorumluluk alması halinde Malatya çarşısının ve kentin ticari yaşamının hızla toparlanacağına inandığını belirtti.

KESKİN'DEN İKİ AYRI ÇAĞRI: "DÜKKÂN SAHİPLERİ MAKUL OLSUN, ESNAF ÇARŞIYA DÖNSÜN"