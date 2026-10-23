Dolar 49,7328 +0,02%
Euro 55,7289 -0,04%
Bist 11.043,83 -1,57%
Altın Gram 6.440,07 -0,81%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,52 +0,79%
--°

Malatya'da ortak sorumluluk çağrısı: kira makul olsun, esnaf çarşıya dönsün

MESOB Başkanı Şevket Keskin, yeni Malatya çarşısındaki esnafı ziyaret edip dükkan sahiplerini makul kira talebine davet etti; esnaf çarşıya dönmeli.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Malatya'da ortak sorumluluk çağrısı: kira makul olsun, esnaf çarşıya dönsün

Yeni çarşı ziyaretleri ve esnafa destek mesajı

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte yeni Malatya çarşısında iş yerlerini açan esnaf ve sanatkârları ziyaret etti. Açılan iş yerlerinde esnafa hayırlı olsun dileklerini ileten Keskin, esnafın şikâyet ve taleplerini dinledi ve ticaretin yeniden canlandırılması sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde öne çıkan konular arasında çarşı merkezinde ticari hayatın hızla yeniden başlaması, esnafın iş yerlerine taşınması ve kira ücretlerinin dengeli tutulması vardı. Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yaşanan ortak kayıpların hatırlanmasının, kira ve ticari ilişkilerde temel bir ölçü olması gerektiğini vurguladı.

dükkan sahiplerine çağrı: kira taleplerinde makuliyet sağlansın:

Keskin, iş yeri sahiplerine seslenerek deprem sonrası dönemde karşılıklı anlayış beklentisini dile getirdi. İş yeri sahipleri 4 yılın bedelini 1 yılda istememeli ifadesini kullanan Keskin, mal ve mülk kayıplarının herkesin ortak gerçeği olduğunu belirtti. Söyleminde, kiraların belirlenmesinde depremin yarattığı ekonomik zorlukların göz önünde bulundurulmasını istedi.

Keskin ayrıca, kimsenin bedava yer talep etmediğini ancak talep edilen kiraların makul seviyelerde olması gerektiğini kaydetti. Konut kiralarının bir yıl öncesine göre düştüğüne dikkat çeken Keskin, dükkân sahiplerinin bu gerçeği unutmayarak taleplerini düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

esnafa çağrı: çarşı merkezine dönüş ve ticaretin canlanması:

MESOB Başkanı, esnafı da yeni çarşıya taşınmaya ve ticari hayatına yeniden başlamaya davet etti. Keskin, Malatya ticaretinin çarşıda yaşandığını vurgulayarak esnafın bir an önce iş yerlerine dönmesinin kent ekonomisinin canlanması için önemli olduğunu belirtti. Bu dönüşün şehirdeki hareketliliği ve çarşı kültürünü yeniden güçlendireceğini söyledi.

Keskin, esnafı yeni çarşıda işlerini açarak şehrin karanlık günlerinin geride kaldığını göstermek ve Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını ışıklarıyla ilan etmek üzere teşvik etti. Esnafın beklentilerinin dinlendiğini, taleplerin makul ölçülerde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ziyaretlerde Keskin, depremin yalnızca belirli bir kesimi değil Malatya'da yaşayan herkesi etkilediğini hatırlatarak, ekonomik toparlanmada karşılıklı fedakârlık ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Esnaf ile iş yeri sahiplerinin birbirlerinin içinde bulunduğu şartları gözeterek hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Keskin, ziyaretleri sırasında esnafın sahadaki sorunlarını dinleyip notlar aldı ve taleplerin yetkili mercilere aktarılması için çalışılacağını belirtti. Yeni çarşıdaki hareketliliğin artmasının yanında, kira düzenlemeleri ve iş yeri altyapısının esnafın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Son olarak Keskin, Malatya'nın yeniden inşasında emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Valimiz Seddar Yavuz’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e, ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza şükranlarını sunduğunu ifade etti. Keskin, tüm tarafların sorumluluk alması halinde Malatya çarşısının ve kentin ticari yaşamının hızla toparlanacağına inandığını belirtti.

KESKİN&#039;DEN İKİ AYRI ÇAĞRI: &quot;DÜKKÂN SAHİPLERİ MAKUL OLSUN, ESNAF ÇARŞIYA DÖNSÜN&quot;

KESKİN'DEN İKİ AYRI ÇAĞRI: "DÜKKÂN SAHİPLERİ MAKUL OLSUN, ESNAF ÇARŞIYA DÖNSÜN"

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Neapco Türkiye Eskişehir'de 35 milyon euroluk yatırımla Q1 standardında üretime...
images

çeşme'nin damla sakızında hasat dönemi ve gelecek beklentisi
images

Bodrum rıhtımında bir gün: Star Legend 300 yolcuyla limana demir attı
images

Turkcell ve Samsung'tan 650 binlik 5G hamlesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye'de geceyi renklendiren led ışıklı motorlu yamaç paraşütü gösterileri

Uluslararası siyasette güven şartı: Türkiye güvensizlik üzerine kurulu yapıyı reddediyor

Derbide 12. randevu: Okan Buruk’un Fenerbahçe karnesi

çeşme'nin damla sakızında hasat dönemi ve gelecek beklentisi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı