Yazın yaylalarda kışa doğru: göçerlerin Siirt'e dönüş mücadelesi

göç hareketi başladı:

Van ve Bitlis'in serin yaylalarından havaların soğumasıyla birlikte binlerce küçükbaş hayvanla birlikte göçerler, memleketleri Siirt'e doğru yola çıktı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak illerinden gelen ailelerin yaz boyunca kullandığı yaylalarda yaklaşık 6 ay konaklamanın ardından başlayan dönüş, bölgesel tarım ve hayvancılık hayatının rutin bir parçasını oluşturuyor.

günlük rutin ve molalar:

Göçerler aileleriyle birlikte günler süren zorlu bir yolculuk yapıyor; zaman zaman asfalt, zaman zaman da kırsal alanlardan geçen sürüler için yol boyunca hem insan hem hayvan ihtiyaçları öncelikli oluyor. Yolculuk sırasında hayvanların sağımı devam ediyor; elde edilen süt, yoğurt ve peynir gibi ürünler hem ailelerin tüketimini karşılıyor hem de satılarak ek gelir sağlanıyor.

İlkbaharda Siirt'ten Van'a giden göçerlerden Mehmet Seyhan, yaklaşık bir ay önce yeniden Siirt'e dönmek üzere yola çıktıklarını belirtti. Seyhan, binlerce küçükbaşla ilerlemenin beraberinde getirdiği lojistik ve iklimsel zorluklara rağmen bu döngüyü sürdürüyor olduklarını ifade etti.

zorluklar ve varış beklentisi:

Uzun süreli yürüyüşler, değişken hava koşulları ve arazi şartları göçü zorlaştıran etkenler arasında. Aileler hem hayvanları korumaya çalışıyor hem de geçim kaynaklarını güvence altına almak için sürekli tedbir alıyor. Yol boyunca hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için günde iki veya üç kez mola veriliyor; molalarda hem hayvan bakımı hem de insanların günlük işleri yürütülüyor.

Van'dan yola çıkan göçerlerin, uzun ve meşakkatli yolculuklarının ardından aralık ayının sonlarına doğru Siirt'e ulaşması bekleniyor. Bu dönüş, bölgedeki kırsal yaşam ve hayvancılık ekonomisinin yıllık döngüsünde kritik bir aşamayı temsil ediyor.

Göçerlerin Van’dan Siirt’e zorlu dönüş yolculuğu başladı