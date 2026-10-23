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Gençlere yeni buluşma noktası: Efeler'de kaykay parkı çalışmaları sürüyor

Didim'de Hatice Gençay'ın vaatlerinden kaykay parkı, Efeler Mahallesi'nde beton dökümü aşamasında; proje gençlerin spor ve sosyalleşmesini destekleyecek.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Gençlere yeni buluşma noktası: Efeler'de kaykay parkı çalışmaları sürüyor

Proje sahasında çalışmalar devam ediyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından seçim sürecinde söz verilen kaykay parkı projesinde yapım çalışmaları Efeler Mahallesi'nde sürüyor. Sahada gerçekleştirilen beton dökümü ile parkın altyapı aşaması ilerlerken, belediye ekipleri alanın gençlerin kullanımına uygun bir şekilde düzenlenmesi için planlı bir çalışma yürütüyor.

Gençlere yönelik hedefler:

Projeyle amaçlanan, kaykay sporuna ilgi duyan gençlerin bir araya gelebileceği, fiziksel aktivite yapabilecekleri ve sosyal ilişkilerini güçlendirebilecekleri açık bir alan oluşturmak. Didim Belediyesi, bu tür tesislerle kentteki sosyal ve sportif altyapının geliştirilmesini ve gençlerin kent yaşamına daha aktif katılımını sağlamayı hedefliyor.

Toplumsal katılım ve taahhütlerin yerine getirilmesi:

Başlangıç duyurusu, mahalle sakinleriyle düzenlenen "Mahallemiz İçin Aynı Masadayız" buluşmasında yapılmıştı. Belediye yönetimi, seçim döneminde verilen sözlerin hayata geçirilmesine yönelik adımları bu proje gibi uygulamalarla somutlaştırıyor. Mahalle halkı ve gençlerle yürütülen iletişim, projenin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun tasarlanmasına katkı sağlıyor.

Yapım sürecinin tamamlanmasının ardından parkın gençlerin kullanımına sunulmasıyla, Didim'de yeni bir spor ve buluşma alanı kazandırılması bekleniyor. Belediye yetkilileri, çalışmanın güvenlik, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şekilde ilerlemesine önem veriyor ve projenin kent yaşamına katkı sunmasını hedefliyor.

DİDİM’DE KAYKAY PARKI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

DİDİM’DE KAYKAY PARKI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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