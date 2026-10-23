Bitlis'te göçer çadırlarda ele geçirilen keklikler doğaya salındı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yürütülen av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında, gelen bir ihbar üzerine bölgeye giden ekipler çok sayıda kaçak avlanmış canlı keklik tespit etti. Operasyonda görev alan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ile Bitlis İl Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışmayı Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürüttü.

operasyon ve ele geçirilen malzemeler:

Göçer çadırlarının çevresinde bulunan kekliklerin canlı olarak ele geçirildiği operasyonda, avda kullanılmasına yasak olan kafes ve tuzaklar da bulundu. Ekipler, bu malzemelerin avcılıkta kullanılamayacağı gerekçesiyle söz konusu kafes ve tuzakları imha etti.

kekliklerin sağlık kontrolleri ve salımı:

Ele geçirilen canlı kekliklere ilk müdahale ve sağlık kontrolleri DKMP ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan kontrollerde olumsuz bulguya rastlanmayan kuşlar, uygun koşullar sağlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Olay, bölgedeki av koruma denetimlerinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

BİTLİS'İN GÜROYMAK İLÇESİNDE GÖÇERLERİN BULUNDUĞU ÇADIRLARDA YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA KAÇAK AVLANMIŞ KEKLİK ELE GEÇİRİLDİ. KEKLİKLER, YAPILAN SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI.