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Bayburt'ta yaban hayatı için kapsamlı envanter çalışması

DKMP ekipleri Bayburt'ta yaban hayvanlarının yaşam alanlarını saha çalışmalarıyla kayıt altına aldı; elde edilen veriler koruma çalışmalarına yön verecek.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:14

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta yaban hayatı için kapsamlı envanter çalışması

Bayburt'ta yürütülen çalışma ve amacı:

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı türlerinin takibi ve mevcut durumlarının belirlenmesi amacıyla envanter ve izleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın temel hedefi, bölgedeki türlerin dağılımı ve yaşam alanlarına ilişkin güncel veriler elde ederek korunma önlemlerini bilimsel verilerle desteklemektir.

saha uygulamaları ve katılımcılar:

Çalışmaya, Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Selçuk Karakaş ile DKMP Müdürü Halil Karaca katıldı; kurum personeli sahada incelemelerde bulundu. Ekipler, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını gözlemleyerek envanter amaçlı saha verileri topladı, türlerin habitat kullanımına yönelik notlar aldı ve izleme için referans kayıtları oluşturdu.

verilerin değerlendirilmesi ve beklenen katkılar:

Toplanan saha verileri, bölgedeki yaban hayatı türlerinin durumunu ortaya koymak ve korunma çalışmaları ile yönetim planlarının önceliklerini belirlemek için kullanılacak. Bu veriler doğrultusunda yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların saha gerçeklerine uygun şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Çalışma, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesine ilişkin kapasitenin güçlendirilmesi ve koruma politikalarının güncel verilere dayanarak şekillendirilmesi açısından kurum için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAYBURT’TA YABAN HAYATI ENVANTER VE İZLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI

BAYBURT’TA YABAN HAYATI ENVANTER VE İZLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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