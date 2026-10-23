Bayburt'ta yaban hayatı için kapsamlı envanter çalışması

Bayburt'ta yürütülen çalışma ve amacı:

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı türlerinin takibi ve mevcut durumlarının belirlenmesi amacıyla envanter ve izleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın temel hedefi, bölgedeki türlerin dağılımı ve yaşam alanlarına ilişkin güncel veriler elde ederek korunma önlemlerini bilimsel verilerle desteklemektir.

saha uygulamaları ve katılımcılar:

Çalışmaya, Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Selçuk Karakaş ile DKMP Müdürü Halil Karaca katıldı; kurum personeli sahada incelemelerde bulundu. Ekipler, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını gözlemleyerek envanter amaçlı saha verileri topladı, türlerin habitat kullanımına yönelik notlar aldı ve izleme için referans kayıtları oluşturdu.

verilerin değerlendirilmesi ve beklenen katkılar:

Toplanan saha verileri, bölgedeki yaban hayatı türlerinin durumunu ortaya koymak ve korunma çalışmaları ile yönetim planlarının önceliklerini belirlemek için kullanılacak. Bu veriler doğrultusunda yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların saha gerçeklerine uygun şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Çalışma, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesine ilişkin kapasitenin güçlendirilmesi ve koruma politikalarının güncel verilere dayanarak şekillendirilmesi açısından kurum için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAYBURT’TA YABAN HAYATI ENVANTER VE İZLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI