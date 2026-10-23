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Erzurum'da Anadolu'nun mutfak mirasını taşıyacak gastronomi lisesi kampüsü açılışa hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yıldız Holding iş birliğiyle restore edilen Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde modern atölye, yurt ve müze hazırlanıyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da Anadolu'nun mutfak mirasını taşıyacak gastronomi lisesi kampüsü açılışa hazırlanıyor

Erzurum gastronomi lisesi kampüsünde sona doğru

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında, İstanbul'dan sonra Anadolu'da bir ilk olan Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim kampüsünde açılış hazırlıklarını sürdürüyor. Bakanlık heyeti, okulun fiziki yapısı ve eğitim alanlarındaki son durumu yerinde inceledi.

bakanlık heyetinin incelemesi:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ve İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durnadan oluşan heyet, restorasyon ve yeni tesis inşaatı sürecindeki ilerlemeyi yetkililerden dinledi. Heyet, okulun kentin zengin mutfak mirasını geleceğe taşıyacak fiziki donanımı, şantiye durumu ve yürütülen hazırlıklar hakkında detaylı bilgi aldı.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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