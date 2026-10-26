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Antakya'da künefe şöleni: 11 kişiyle atma yarışı ve başkanın dağıtımı

Gastro Antakya festivalinde 11 kişi aynı anda künefeyi havaya savurup ters çevirdi; Başkan İbrahim Naci Yapar künefeleri vatandaşlara dağıttı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:19

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Antakya'da künefe şöleni: 11 kişiyle atma yarışı ve başkanın dağıtımı

Gastro Antakya'nın final gününde künefe coşkusu

Hatay’ın Antakya ilçesinde düzenlenen Gastro Antakya Kültür ve Gastronomi Festivali son gününde yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikler, geleneksel halk oyunları ve lezzet tanıtımlarıyla başladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Antakya’da sosyal hayatı canlandırma amaçlı başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenen festival, bölge halkına moral vermeyi hedefledi.

Künefe atma yarışması:

Festivalin en dikkat çeken anlarından biri, 11 kişinin aynı anda tescilli künefeyi havaya doğru savurup ters çevirmeye çalıştığı yarış oldu. Yarış, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi ve etkinlik herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. Organizasyon, hem geleneksel lezzeti görünür kılmayı hem de kent sakinlerinin bir araya gelmesini sağlamayı amaçladı.

Başkan Yapar'ın mesajı ve dağıtım:

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, festivalin son gününde konuşarak bu tür sosyal faaliyetlerin süreceğini vurguladı. Başkan Yapar, "Vatandaşlarımız mutlu olduğu sürece biz de mutluyuz" diyerek beş günlük programın dolu dolu geçtiğini ve Antakya halkının bu tür etkinliklere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca Yapar, elleriyle yaptığı künefeleri katılımcılara dağıtarak festivalin finaline katkı sağladı.

Organizatörler, festival boyunca tanıtılan yerel tatların ve kültürel gösterilerin kentin sosyal hayatına olumlu etki ettiğini kaydetti. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden yetkililer, benzer etkinliklerin yine düzenleneceğini ifade etti.

FESTİVALDE 11 KİŞİ, TESCİLLİ OLAN KÜNEFEYİ AYNI ANDA HAVAYA DOĞRU SAVURARAK TERS ÇEVİRMEK İÇİN...

FESTİVALDE 11 KİŞİ, TESCİLLİ OLAN KÜNEFEYİ AYNI ANDA HAVAYA DOĞRU SAVURARAK TERS ÇEVİRMEK İÇİN YARIŞTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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