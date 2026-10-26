Gebze'de yetenek keşfine odaklanan Cevher Çocuk Projesi yeni döneme adım attı

Cevher çocuk projesi yeni dönem programı gerçekleştirildi:

Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Cevher Çocuk Projesinin yeni dönem başlangıç programı Gebze'de düzenlendi. Program, çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan atölye ve yönlendirme çalışmalarının öncesindeki açılış niteliği taşıdı.

Katılımcılar ve öne çıkan mesajlar:

Programa İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, akademisyenler, ilçe protokolü ve aileler katıldı. Programda konuşan Zinnur Büyükgöz, çocukların kendilerini tanımalarına olanak sağlanmasının önemine vurgu yaptı ve projenin amaçları arasında özgüven kazandırma ile hayallerin desteklenmesinin bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise eğitim, rehberlik ve üniversite-belediye iş birliğinin çocuk gelişimindeki rolüne dikkat çekti; potansiyel açığa çıkarma çalışmalarının geleceğe yatırım olduğunu söyledi ve yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Projenin hedefleri ve uygulama yaklaşımı:

Cevher Çocuk Projesi, çocukların bireysel farklılıklarını gözeterek yeteneklerini geliştirmeye yönelik atölyeler, rehberlik oturumları ve gözlem çalışmalarıyla devam edecek. Programda akademisyenler ile ailelerin iş birliği ön planda tutuluyor; proje, çocuklara hem kişisel farkındalık kazandırmayı hem de yeteneklerini uygulama fırsatı sunmayı hedefliyor.

Yetkililer, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen akademisyenlere ve ailelere teşekkür etti ve önümüzdeki dönemde planlanan etkinliklerle daha fazla çocuğa ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti. Cevher Çocuk Projesi, bundan sonra da çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarla sürdürülecek.

GEBZE'DE ÇOCUKLARIN YETENEKLERİNİ KEŞFETMELERİNİ VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEYİ AMAÇLAYAN CEVHER ÇOCUK PROJESİ'NİN YENİ DÖNEM BAŞLANGIÇ PROGRAMI DÜZENLENDİ.