Antakya’da motosikletli tim operasyonunda 119 captagon ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Antakya'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında 22 Ekim günü akşam saatlerinde Güzelburç Mahallesi'nde çalışma yürüttü. Operasyon sırasında motosikletli polis timleri şüpheliler üzerinde arama yaptı.

ele geçirilenler ve deliller:

Polis aramalarında 119 adet captagon uyuşturucu hap ile 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Ele geçirilen maddeler ve silah delil olarak muhafaza altına alındı.

gözaltılar ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak M.G., Y.E.K. ve N.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı; hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve delil incelemeleri yetkili birimlerce sürdürülüyor.

ANTAKYA’DA POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINDA UYUŞTURUCU HAP VE KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.