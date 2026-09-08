Geri manevrada çarptığı dur tabelasını yerinden sökmeye çalıştı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşanan olay, Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde gerçekleşti. Geri manevra yapan bir otomobil yol kenarında bulunan 'DUR' tabelasına çarptı.

Olayın gelişimi:

Çarpmanın ardından sürücü aracından inerek önce otomobilini ve tabelayı kontrol etti. Kısa süre sonra öfkesini dışa vurduğu görülen sürücü, çarptığı tabelayı yerinden sökmeye çalıştı.

Güvenlik kamerası kaydı:

Yaşanan kaza ve sürücünün tabelaya yöneldiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler olayın tüm aşamalarını belgelemiş durumda.

Kaynakta, olay sonrası yetkililere bildirim yapılıp yapılmadığı veya sürücüye yönelik işlemler hakkında ek bilgiye yer verilmedi. Kayıtlar, çevrede ve sosyal medyada dikkat çekti.

TEKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPTIĞI SIRADA YOL KENARINDAKİ "DUR" TABELASINA ÇARPAN SÜRÜCÜNÜN, KAZANIN ARDINDAN TABELAYI YERİNDEN SÖKMEYE ÇALIŞMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.