Dolar 48,4404 +0,01%
Euro 56,3396 +0,14%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.980,08 +0,12%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,70 +1,47%
--°

Geri manevrada çarptığı dur tabelasını yerinden sökmeye çalıştı

Tekirdağ Kapaklı'da geri manevra yapan sürücü, yol kenarındaki DUR tabelasına çarpıp indi; kısa süre sonra öfkeyle tabelayı yerinden sökmeye çalıştı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 07:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Geri manevrada çarptığı dur tabelasını yerinden sökmeye çalıştı

Geri manevrada çarptığı dur tabelasını yerinden sökmeye çalıştı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşanan olay, Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde gerçekleşti. Geri manevra yapan bir otomobil yol kenarında bulunan 'DUR' tabelasına çarptı.

Olayın gelişimi:

Çarpmanın ardından sürücü aracından inerek önce otomobilini ve tabelayı kontrol etti. Kısa süre sonra öfkesini dışa vurduğu görülen sürücü, çarptığı tabelayı yerinden sökmeye çalıştı.

Güvenlik kamerası kaydı:

Yaşanan kaza ve sürücünün tabelaya yöneldiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler olayın tüm aşamalarını belgelemiş durumda.

Kaynakta, olay sonrası yetkililere bildirim yapılıp yapılmadığı veya sürücüye yönelik işlemler hakkında ek bilgiye yer verilmedi. Kayıtlar, çevrede ve sosyal medyada dikkat çekti.

TEKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPTIĞI SIRADA YOL KENARINDAKİ &quot;DUR&quot; TABELASINA ÇARPAN...

TEKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPTIĞI SIRADA YOL KENARINDAKİ "DUR" TABELASINA ÇARPAN SÜRÜCÜNÜN, KAZANIN ARDINDAN TABELAYI YERİNDEN SÖKMEYE ÇALIŞMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükdalyan'da polis baskını: 78 captagon ve esrar ele geçirildi
images

Antakya'da sanayi mevkiinde yük asansörü düştü, ekipler bir kişiyi kurtardı
images

Avcılar’da kontrolünü yitiren asfalt kamyonu alt geçide düştü
images

Kayseri'de yolda uyuyan sürücüye 25 bin lira ceza, 6 aylık ehliyet el konuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yaylaların ömrünü taşıyanlar: konargöçer ailelerin zorlu ritmi

Karaisalı'nda orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Dondurmadaki tek kepçe Erzincan'da aronya bahçesine dönüştü

Kozan'da alevler mahalleyi tehdit etti, tahliyeler başlatıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı