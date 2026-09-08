Hatay'da çatlaklarıyla tedirgin eden 8 katlı binanın sakinleri yıkım talep ediyor

Yılmaz Apartmanı A bloğunda belirsizlik sürüyor

Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu Yılmaz Apartmanı'nın A bloğu, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde zarar gördü. Ekiplerin iki ayrı incelemesinde binaya 2 defa ağır hasarlı raporu verildi. Ancak müteahhitin itirazları ve sonrasında hazırlanan bilirkişi raporu sonrası bina orta hasarlı olarak kayda geçirildi ve güçlendirme kararı alındı.

Görünüşüyle ve kolon-kirişlerindeki çatlaklarla apartman önünden geçenleri tedirgin eden 8 katlı bina için alınan karar, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Sakinler güçlendirme sürecinin yeterli olmayacağını savunarak binanın yıkılmasını istiyor.

Hasar tespiti ve karar süreci:

Yetkili ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde A blok iki kez ağır hasarlı raporu aldı. Müteahhitin hukuki başvuruları ve bilirkişi değerlendirmesinin ardından binanın durumu resmen orta hasara çevrildi. Resmi karara göre binada güçlendirme çalışmaları yapılacak ve bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yaşamına devam edilmesi öngörülüyor.

Kararın alınma sürecinde raporların ve itirazların etkisi, blokta yaşayanlar arasında kaygı yarattı. Birçok apartman sakini, raporlardaki değişikliğin güvenlik algısını zayıflattığını belirtiyor.

Komşuların kaygıları ve yaşadıkları:

Mustafa Arğadal çatlaklara rağmen oturmak isteyen olursa tapusunu verebileceğini söyleyerek durumu özetledi: binanın güçlendirilmiş olduğu belirtilse de çatlakların görünür olduğunu, bu yüzden tapusunu şartlı olarak verebileceğini ifade etti.

Hatice Arğadal ise kolonların açıkta kalan demirlerini gördükten sonra binada oturmaya cesaret edemediğini, komşuların da binaya girmekten korktuğunu anlattı.

İhsan Sevim A blokta yaşayanların binanın yıkılmasından yana olduğunu söylerken, 6 Şubat'tan sonra ekiplerin iki kez ağır hasar raporu verdiğini ve daha sonra durumun orta hasara çevrildiğini hatırlattı.

Binanın yanında yaşayan Aysel Pak, depremin ardından evine ek bir çıkış kapısı yaptığını, binanın yanındayken bile korktuğunu belirtti. Melek Çelik ise gece uykularının kaçtığını, sabahları korkuyla uyandıklarını anlattı.

Komşuların ortak kaygısı, kolon ve kirişlerdeki görünür hasarlar ile raporlar arasındaki çelişkinin yarattığı güvensizlik. Resmi yetkililerin güçlendirme çalışmalarını nasıl ve ne zaman tamamlayacağı ise mahallede belirsizliğini koruyor.

Görünüşüyle önünden geçenlere yıkılacak korkusu yaşatan 8 katlı bina, deprem yarıkları ve çatlaklarıyla tedirgin ediyor