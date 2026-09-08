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Seferi'nin gol serisi Kayserispor'u taşıyor

Kayserispor'un Arnavut forveti Taulant Seferi, Esenler Erokspor karşısında 68. dakikada fileleri sarsarak ligde 5. gole ulaştı; takımın en golcüsü oldu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 08:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Seferi'nin gol serisi Kayserispor'u taşıyor

Maç özeti:

Kayserispor, TFF 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan Taulant Seferi, 83. dakikada oyunda bulunuyordu ve takımının üçüncü golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Seferi'nin attığı gol 68. dakikada geldi ve sarı-kırmızılı ekipte galibiyete katkı sağlayan son vuruş oldu. Karşılaşma boyunca takımın hücum hattında etkili olan Kayserispor, rakip sahada kontrolü elinde tutarak net fırsatlar buldu.

Seferi'nin performansı:

Taulant Seferi, Kayserispor formasıyla bu sezon ligde 6 maçta görev almış ve toplam 5 gol kaydetmiştir. Gol dağılımı şu şekilde: Vanspor (2), Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Esenler Erokspor. Bu istatistikle Seferi, takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Takım için anlamı:

Seferi'nin düzenli gol katkısı, Kayserispor'un hücum gücünü artırıyor ve takım içindeki skor yükünü paylaşmasına yardımcı oluyor. Esenler Erokspor deplasmanında kaydedilen galibiyet, takımın ligdeki ivmesini sürdürme çabası açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

KAYSERİSPOR’UN ARNAVUT OYUNCUSU TAULANT SEFERİ LİGDEKİ 5. GOLÜNÜ ATTI.

KAYSERİSPOR’UN ARNAVUT OYUNCUSU TAULANT SEFERİ LİGDEKİ 5. GOLÜNÜ ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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