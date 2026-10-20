Kayserispor liderliği korudu, zirve daha da sıkıştı

Kayserispor liderliğini korudu:

TFF 1. Lig 11. haftasında Kayserispor, sahasında oynadığı Batman Petrolspor maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı ve haftayı 26 puanla lider tamamladı. Sezon başından beri sergilenen mücadele ve kritik anlarda alınan sonuçlar, sarı-kırmızılı ekibin zirve iddiasını sürdürmesine olanak verdi.

Zirve takibi ve puan durumu:

Haftayı galibiyetle kapatan Bursaspor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti. Kayserispor ile Bursaspor arasındaki fark 1 puan'a indi. Iğdır FK ise haftayı tek gollü galibiyetle noktalayarak 23 puanla iki takımın hemen arkasında yer aldı.

Haftanın sonuçları ve istatistikler:

Küme düşme hattında bulunan takımlardan Pendikspor, Vanspor, İstanbulspor ve Boluspor haftayı mağlubiyetle kapadı; puanları sırasıyla 10, 7, 5 ve 1 olarak kaldı. Pendikspor Bursaspor'a, Vanspor Ümraniyespor'a, İstanbulspor Antalyaspor'a, Boluspor ise Ankara'da Iğdır FK'ya mağlup oldu.

11. haftada oynanan maçlarda toplam 32 gol atıldı. En gollü karşılaşma Manisa FK ile Muğlaspor arasında yaşandı; konuk takımın 4-3 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta toplam 7 gol kaydedildi. Esenler Erokspor-Mardin 1969spor maçı 4-2 biterken, Iğdır FK-Boluspor maçı haftanın en az gollü karşılaşması oldu.

TFF 1. LİG’DE 11. HAFTA GERİDE KALIRKEN, KAYSERİSPOR SAHASINDA PUAN KAYBETMESİNE RAĞMEN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU.