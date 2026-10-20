Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,7180 +0,24%
Bist 11.487,95 +0,51%
Altın Gram 6.595,65 -0,53%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,97 +1,30%
--°

Kayserispor liderliği korudu, zirve daha da sıkıştı

Kayserispor, Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalarak 26 puana ulaştı; Bursaspor 25, Iğdır FK 23 puanla takip ediyor, zirve rekabeti sıkıştı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor liderliği korudu, zirve daha da sıkıştı

Kayserispor liderliğini korudu:

TFF 1. Lig 11. haftasında Kayserispor, sahasında oynadığı Batman Petrolspor maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı ve haftayı 26 puanla lider tamamladı. Sezon başından beri sergilenen mücadele ve kritik anlarda alınan sonuçlar, sarı-kırmızılı ekibin zirve iddiasını sürdürmesine olanak verdi.

Zirve takibi ve puan durumu:

Haftayı galibiyetle kapatan Bursaspor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti. Kayserispor ile Bursaspor arasındaki fark 1 puan'a indi. Iğdır FK ise haftayı tek gollü galibiyetle noktalayarak 23 puanla iki takımın hemen arkasında yer aldı.

Haftanın sonuçları ve istatistikler:

Küme düşme hattında bulunan takımlardan Pendikspor, Vanspor, İstanbulspor ve Boluspor haftayı mağlubiyetle kapadı; puanları sırasıyla 10, 7, 5 ve 1 olarak kaldı. Pendikspor Bursaspor'a, Vanspor Ümraniyespor'a, İstanbulspor Antalyaspor'a, Boluspor ise Ankara'da Iğdır FK'ya mağlup oldu.

11. haftada oynanan maçlarda toplam 32 gol atıldı. En gollü karşılaşma Manisa FK ile Muğlaspor arasında yaşandı; konuk takımın 4-3 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta toplam 7 gol kaydedildi. Esenler Erokspor-Mardin 1969spor maçı 4-2 biterken, Iğdır FK-Boluspor maçı haftanın en az gollü karşılaşması oldu.

TFF 1. LİG’DE 11. HAFTA GERİDE KALIRKEN, KAYSERİSPOR SAHASINDA PUAN KAYBETMESİNE RAĞMEN ZİRVEDEKİ...

TFF 1. LİG’DE 11. HAFTA GERİDE KALIRKEN, KAYSERİSPOR SAHASINDA PUAN KAYBETMESİNE RAĞMEN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu
images

Salihli'nin genç satranç başarıları kaymakamla paylaşıldı
images

Bayburt’ta kamu sporlarının basketbol birincisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
images

Galata yeni dönemde Şaban Yıldırım ile yeniden yapılandırılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üsküdar meclisi Muhammed Emin Sarıoğlu'nu başkan vekili seçti

Kameralara yansıyan kaza: Kahta'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir yaralı ağır

Zonguldak seçim kavgası: sanıklar müdahale iddialarını reddetti

Van Gölü'nün uzaydan görünen ebru desenleri hayran bırakıyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi