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Masa tenisinde üç kez Türkiye şampiyonu Ece Volkan ADÜ Spor Bilimleri Fakültesini kazandı

Aydınlı 19 yaşındaki Ece Volkan, masa tenisinde üç Türkiye şampiyonluğunun ardından ADÜ Spor Bilimleri Fakültesini kazanarak örnek oldu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Masa tenisinde üç kez Türkiye şampiyonu Ece Volkan ADÜ Spor Bilimleri Fakültesini kazandı

eğitim ve sporda örnek başarı:

19 yaşındaki Ece Volkan, Aydın'da masa tenisinde elde ettiği üç Türkiye şampiyonluğunun ardından ADÜ Spor Bilimleri Fakültesini kazandı. Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'nde verilen eğitim ve desteklerle yetişen genç sporcu, hem sportif hem de akademik alandaki başarısıyla dikkat çekiyor.

buluşma ve destek mesajları:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Ece ile samimi bir ortamda bir araya geldi. Yetişkin, genç sporcunun azim ve kararlılığını överek hem spor hem eğitim hayatındaki hedeflerini dinledi ve başarılarından dolayı tebrik etti. Buluşmanın en renkli anı, Başkan Yetişkin ile Ece arasındaki masa tenisi karşılaşmasıydı; Yetişkin bu sırada "Türkiye şampiyonuyla oynuyorum, yenmek kolay değil" sözleriyle gülümsetti.

aile ve merkez vurgusu:

Ece'nin babası Serkan Volkan, kızının elde ettiği başarılarda verilen eğitimin ve desteğin önemine dikkat çekti; Başkan Yetişkin ile Otizm Yaşam Merkezi eğitmenlerine teşekkür ederek merkezin çalışmalarının çocukların gelişimine büyük katkı sunduğunu belirtti. Baba Volkan, "Başkan Anıl Yetişkin’in Efeler için bir şans olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanından çok bir arkadaş gibi bizlere o samimiyetle yaklaşıyor" diyerek memnuniyetini ifade etti.

merkezin sunduğu hizmetler:

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, özel bireylerin bireysel gelişimini desteklerken sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Merkezde ücretsiz olarak sunulan ergoterapi, duyu bütünleme, spor, müzik, resim, oyun, özel eğitim ile dil ve konuşma çalışmaları sayesinde katılımcıların yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve yaşam becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ece Volkan’ın hem spor hem eğitim alanındaki başarısı, özel bireylere sunulan eğitim ve desteklerin somut etkilerini gösterirken, genç sporcunun hikayesi hayallerinin peşinden giden diğer çocuklar ve aileleri için umut verici bir örnek oluşturmaya devam ediyor.

AYDIN’DA MASA TENİSİNDE ÜÇ KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDEN 19 YAŞINDAKİ ECE VOLKAN, ADÜ SPOR...

AYDIN’DA MASA TENİSİNDE ÜÇ KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDEN 19 YAŞINDAKİ ECE VOLKAN, ADÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİ KAZANARAK BAŞARISINI EĞİTİM HAYATINA DA TAŞIDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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