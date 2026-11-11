Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de iklim dostu projelerini anlattı

Etkinliklerin genel çerçevesi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamındaki G2 Dirençli Şehirler Çadırı ve Yeşil Bölge'de düzenlediği oturumlarla kent ölçeğinde iklim eylemlerini ve uygulama örneklerini aktarıyor. Etkinlikler, akademisyenler, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne dikkat çekiliyor.

COP31'in ikinci gününde belediyenin pavilyonunda gerçekleştirilen programda toplam 7 panel ve 1 atölye yer aldı. Oturumlarda sürdürülebilir tarım, sıfır atık, su yönetimi, temiz enerji ve iklim dostu ulaşım başlıkları ön plana çıktı.

sürdürülebilir tarım ve sıfır atık:

Antalya'da İklim Dostu Tarımın Temeli panelinde sürdürülebilir tarımsal sulama yöntemleri ve su kaynaklarının korunmasına ilişkin yerel çözümler tartışıldı. Panelde Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Dursun Büyüktaş (Akdeniz Üniversitesi) ve Ahmet Mekin Tüzün (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı) katkı sundu.

Atıktan Toprağa panelinde ise atıkların tarımsal üretime kazandırılması ve sıfır atık uygulamaları ele alındı. Panele Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı), Prof. Dr. Şule Orman, Nazif Alp (Antalya Ziraat Odası Başkanı), Fulya Edibe Halıcılar ve Ayfer Yılmaz (Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi) katıldı.

su ve enerji yönetimi, akıllı ulaşım:

Söz konusu günün diğer panelleri atık yönetimi ve atıksu yönetimine odaklandı; Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait atıksu arıtma tesislerinin sağladığı tasarruflar paylaşıldı. POSEIDON Projesi kapsamında yenilenebilir enerji uygulamalarının değerlendirildiği "Akdeniz Kentlerinde Pozitif Enerji Bölgelerine Geçiş" oturumu ile mahalle ölçeğinde enerji dönüşümüne yönelik önerilerin tartışıldığı "Mahalleleri Güçlendirmek" atölyesi dikkat çekti.

Kamu binalarında enerji dönüşümü panelinde enerji verimliliği ve yenilenebilir uygulamalar konuşuldu; panele Sarp Emekcil (Büyükşehir Belediyesi Temiz Enerji Şube Müdür Vekili), Arif Künar, Doğukan İnan (2SAVE Enerji Mühendislik ve Danışmanlık), Prof. Dr. İbrahim Atmaca (Akdeniz Üniversitesi), Metin Bağlan (Renama Enerji Mühendislik) ve Şaban Tat (Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı) katıldı.

Ulaşım alanında düzenlenen "İklim Dostu Ulaşım İçin Akıllı Kavşaklar" panelinde ise Ali İnan (Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürü), Onur Yıldız (Sinyalizasyon Birim Sorumlusu) ve Erdem Aslan (Trafik İşaretleme Birim Sorumlusu) akıllı kavşak sistemlerinin trafik akışını iyileştirme, yakıt tüketimini azaltma ve ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarını düşürme potansiyelini anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 programı, kentte uygulanan çevre dostu projelerin ve yerel düzeyde geliştirilen çözümlerin paylaşılması açısından öne çıkıyor; etkinlikler, katılımcılara pratik uygulamalar ve politika önerileri sunmaya devam edecek.

COP31'İN İKİNCİ GÜNÜNDE DE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN PAVİLYONUNDA YOĞUN KATILIMLI PANEL VE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ