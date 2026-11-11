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Onuncu yıl buluşması: kaymakam Muhammet Fatih Safitürk kabri başında anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makamında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, vefatının 10. yılında Arifiye'deki mezarı başında anıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:38

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Onuncu yıl buluşması: kaymakam Muhammet Fatih Safitürk kabri başında anıldı

Anma töreni:

Vefatının 10.uncu yılı dolayısıyla Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için Arifiye ilçesinde bulunan mezarı başında bir anma programı düzenlendi. Tören, yakınları ve anma programına katılanlarla birlikte saygı duruşu havasında geçti.

Saldırı ve görev süreci:

Muhammet Fatih Safitürk, 2015'te Derik Kaymakamlığına atanmış ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilmişti. 10 Kasım 2016 tarihinde makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olmuştu.

Törenin akışı:

Anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı; dualar eşliğinde sürdü ve tören, şehit kaymakamın mezarına karanfil konulması ile son buldu. Program boyunca şehidin hizmet yılları ve ilçeye bıraktığı izler saygıyla anıldı.

DERİK KAYMAKAMLIĞINA 2015&#039;TE ATANAN VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA DERİK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK...

DERİK KAYMAKAMLIĞINA 2015'TE ATANAN VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA DERİK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK DA GÖREVLENDİRİLEN KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK, 10 KASIM 2016'DA TERÖRİSTLERCE MAKAMINA YERLEŞTİRİLEN EL YAPIMI PATLAYICININ İNFİLAK ETTİRİLMESİYLE AĞIR YARALANMIŞ VE KALDIRILDIĞI HASTANEDE BİR GÜN SONRA ŞEHİT OLMUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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