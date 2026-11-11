Rize'de kar yoğunluğu: ilk üç nokta il sınırları içinde

Rize'de kar yoğunluğu yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde yapılan kar kalınlığı ölçümlerinde en yüksek değerler Rize sınırları içinde kaydedildi. Hafta sonu yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü; kent merkezinde ise son iki gündür güneşli hava görüldü.

rize yaylalarında ölçülen kar kalınlıkları:

Kurulan ölçüm sonuçlarına göre en yüksek kar kalınlığı 82 santimetre ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylasında tespit edildi. Sıralamada ikinci sırada Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası bulunuyor ve burada 80 santimetre ölçüldü. Üçüncü sırayı ise İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Yaylası alarak 75 santimetreye ulaştı.

Listenin devamında dördüncü sırada 59 santimetre ile Erzincan'ın Yurtbaşı köyü, beşinci sırada Rize'nin İkizdere ilçesi Cimil Yaylası 47 santimetre, altıncı sırada Siirt'in Okçular köyü 42 santimetre, yedinci sırada ise Rize Çamlıhemşin'den Kaleköy 35 santimetre olarak yer aldı.

hava durumu ve beklenti:

Rize genelinde etkili olan güneşli havanın pazar gününe kadar sürmesinin beklendiği, hava sıcaklıklarının yükselerek cuma ve cumartesi günleri 22 dereceye kadar ulaşabileceği bildirildi. Bu durum, kent merkezindeki karın hızla erimesine yol açarken yüksek yaylalarda oluşan kar örtüsünün yer yer korunduğu belirtildi.

RİZE, HAFTA SONU YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÖLÇÜLEN KAR KALINLIKLARIYLA TÜRKİYE GENELİNDE İLK SIRALARA YERLEŞTİ. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN PAYLAŞTIĞI VERİLERE GÖRE, TÜRKİYE'NİN EN FAZLA KAR ALAN İLK 3 NOKTASI RİZE SINIRLARI İÇERİSİNDE KAYITLARA GEÇTİ.