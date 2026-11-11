Çorum'da park projesine dönüştürülecek alanda yüzlerce fidan dikildi

etkinlik ve uygulama alanı:

Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Çorum Belediyesi öncülüğünde Eski Ekin Bilal Habeşi Parkı karşısındaki 42 bin 400 metrekarelik alanda bir ağaçlandırma programı düzenlendi. Etkinlikte, alana yeni fidanların dikilmesi ve yetişmiş ağaçların yerleştirilmesiyle alanın yeşillendirilmesi hedeflendi.

dikilen ağaç türleri ve sayıları:

Proje alanında bugüne kadar toplam 760 yetişmiş ağacın dikimi tamamlandı. Türlere göre dağılım şöyle: 170 Toros sediri, 100 dişbudak, 280 ıhlamur, 40 mabet ağacı, 50 badem, 60 karaçam ve 60 iğde. 11 Kasım etkinliği kapsamında ise alanda hazırlanan 340 ağaç çukuruna yeni fidanlar dikildi.

park ve yaşam alanı planı:

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamlı bir park ve yaşam alanı projesiyle entegre yürütülüyor. Proje tamamlandığında alanda 55 araçlık otopark, mescit, tuvalet, 2 oyun ve etkinlik alanı, en az 30 piknik ünitesi ve 4 çeşme vatandaşların kullanımına sunulacak. Zemin çalışmalarının önümüzdeki bahar döneminde tamamlanması ve ardından peyzaj düzenlemelerinin bitirilmesi hedefleniyor.

valilik ve belediye açıklamaları:

Çorum Valisi Ali Çalgan programda, "İl merkezi ve kuzey ilçelerimiz çok şükür yağış alma miktarları, bitki örtüsü ve iklimiyle Karadeniz iklimine yakın bir iklime sahip olduğundan diğer şehirlerden şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Ektiğimiz her fidan, ektiğimiz her tohum yeşermekte. Bize önce var olan ormanlarımızı korumak, sonra da mümkünse bunlara ilavelerde bulunmak düşüyor. Şükürler olsun ki bu şehirde bu bilinç var. İnşallah 20 sene sonra, 30 sene sonra burada yetişecek ağaçların altında hemşehrilerimiz temiz hava alacak, kuş cıvıltısı dinleyecek. Her geçen gün ormanlarımıza ilaveler yapılıyor. Bu bizim geleceğe, bizden sonraki nesile, memleketimize yapacağımız en büyük hizmet" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise şehirlerin kimliğinin yeşil alanlar ve parklarla şekillendiğini vurgulayarak, "Bundan sonra inşallah buna bir de şehir ormanlarını ilave ediyoruz. ... Doğaya ve çevreye gençlerimizin bize olan emaneti olarak gören bir yaklaşımla ancak buradan dönebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

belediyenin uzun vadeli çalışmaları ve kaynak planlaması:

2026 yılı Performans Programı verilerine göre Çorum Belediyesinin bakım ve düzenlemesini üstlendiği 579 park, yeşil alan, mesire alanı ve refüjün toplam büyüklüğü 4 milyon 611 bin metrekareye ulaşıyor. Son 5 yılda kent genelinde 12 bin 97 yetişmiş ağacın toprakla buluşturulduğu bildirildi. 2025 yılı içinde dört yeni park ve üç yeni yeşil alanla 20 bin 413 metrekareden fazla alan kente kazandırıldı; 35 bin 402 metrekarelik 100. Yıl Millet Bahçesi ile birlikte bu rakam 55 bin 815 metrekareyi aştı. Ayrıca 9 farklı parkta 24 bin metrekarelik yenileme çalışması yürütüldü. Tematik projeler arasında 3 bin 645 metrekarelik Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Temalı Parkı, 3 bin 800 metrekarelik Masal Temalı Park, 4 bin 650 metrekarelik Arkeopark ve 117 bin metrekarelik Bahabey Çamlığı Eko-Turizm Alanı yer alıyor. Performans Programı dahilinde açık ve yeşil alan düzenlemeleri için 721 milyon 581 bin lira kaynak ayrıldığı, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma, kuraklığa dayanıklı bitkileri yaygınlaştırma ve su kaynaklarını verimli kullanan peyzaj uygulamalarını geliştirme hedeflerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Etkinlik, kentteki ağaçlandırma ve park çalışmaları açısından hem sayısal ilerlemeyi hem de planlanan fiziksel düzenlemeleri görünür kıldı; çalışmaların önümüzdeki dönemlerde peyzaj ve kullanım alanlarını tamamlayarak devam etmesi öngörülüyor.

AĞAÇLANDIRMA YAPILAN ALAN DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ