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Gesi'nin 250 yıllık güvercinlikleri: tarımdan baruta Anadolu'nun sessiz gücü

Kayseri Melikgazi Gesi'deki 200-250 yıllık güvercinlikler, tarımda gübre ve Osmanlı'da güherçile üretimiyle bölge ekonomisinde önemli rol oynadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gesi'nin 250 yıllık güvercinlikleri: tarımdan baruta Anadolu'nun sessiz gücü

Gesi'nin güvercinlik mirası

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi'ndeki tarihi güvercinlikler, sadece kuş barınağı olmaktan öte, bölgenin ekonomik ve kültürel tarihinde belirleyici bir işlev üstlendi. ÇEKÜL Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy bu yapıların yaklaşık 200-250 yıllık olduğunu belirtiyor ve Gesi ile Koramaz Vadisi'nin bu yapılarla anıldığını vurguluyor.

Tarımdaki rolü:

Güvercinlerin yalnızca et ve tüy kaynağı olmadığı; gübrelerinin içerdiği azot ve potasyum nitrat nedeniyle eskiden beri tarımda değerli bir girdi olarak kullanıldığı biliniyor. Özsoy'un aktardığına göre Kapadokya'da üzüm bağlarında, Diyarbakır'da karpuz yetiştiriciliğinde güvercin gübresi yaygın şekilde tercih edildi. Bölgede güvercin gübresinin diğer gübrelerle kıyaslandığında pahalı ve kıymetli bir kaynak olduğu, bu yüzden çiftçilerin ve köylülerin üretimdeki öneminin büyük olduğu ifade ediliyor.

Barut üretimindeki önemi:

Güvercin gübresi aynı zamanda Osmanlı döneminde güherçile elde etmek için kullanıldı. Özsoy, güvercin gübresinin belirli işlemlerden geçirilerek nitrat kristallerine dönüştürüldüğünü ve bu maddeden kara barut hammaddesinin sağlandığını aktarıyor. Osmanlı'da güherçile üretimi için Anadolu'daki köylülerden gübre alımı yapıldığı; dönemin lojistiği içinde Konya ve Kayseri'de güherçile fabrikalarının bulunmasının bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtiliyor. Bu nedenle kuşluk sahibi olmanın, sadece kırsal üretim için değil, askeri hammadde temini açısından da güç anlamına geldiği vurgulanıyor.

Mimari özellikleri ve tescil çalışmaları:

Gesi ve Koramaz Vadisi'ndeki güvercinliklerin mimarisi de dikkat çekici. Genellikle güneye bakan yüksek duvarlar, kuşların dinlenmesi için tasarlanmış küpeşteler ve kesme taş yapılar öne çıkıyor. Dışarıdan görünen bölümlerin yanı sıra yapının altında nişler ve oyuklar bulunuyor; güvercinler bu nişlere yumurtalarını bırakıyor, orta bölümde biriken gübre belirli dönemlerde çıkarılarak tarıma veriliyordu. Bölgedeki güvercinliklerin haritalaması ve tescil çalışmaları 2014 yılından itibaren yapılmış ve koruma altına alınmış durumda.

Özsoy, benzer yapıların coğrafi çeşitliliğine de işaret ediyor: İran'daki güvercinliklerin mimari açıdan daha süslü ve ihtişamlı olduğunu, Nevşehir'dekilerin peri bacalarına oyulmuş örneklerinin bulunduğunu ve Diyarbakır'da 'boranhane' adını taşıyan benzer yapıların varlığını aktarıyor. Kayseri çevresindekilerin ise genellikle yükselen duvar ve iç niş düzeniyle karakterize olduğu ifade ediliyor.

Kültürel ve ekonomik vurgu:

Gesi güvercinlikleri, sadece taş ve nişlerden ibaret tarihi yapılar değil; bölgenin sosyal yaşamı, kırsal ekonomisi ve Osmanlı döneminin üretim ilişkileriyle doğrudan bağlantılı izler taşıyor. Sahipliğinin ve üretime dahil olmanın getirdiği garanti alımlar, köylüleri bu döngüye sokmuş; kuşluklar hem geçim hem de stratejik kaynak sağlayan mekanlar haline gelmiş. Bu çok katmanlı önem, Gesi'deki güvercinlikleri koruma ve tanıtma çabalarının temel gerekçesini oluşturuyor.

Gesi'deki güvercinlikler, mimari özellikleri, tarımsal katkıları ve Osmanlı askeri üretimindeki yeriyle Anadolu'nun yerel tarihinin somut bir parçası olarak öne çıkıyor. Koruma çalışmaları ve tesciller, bu mirasın güncel sahiplenilmesini sağlayarak geleceğe aktarılmasına katkıda bulunuyor.

OSMANLI&#039;NIN BARUT İHTİYACINI KARŞILAYAN KAYSERİ&#039;DEKİ GÜVERCİNLİKLER MİMARİ YAPISIYLA DİKKAT...

OSMANLI'NIN BARUT İHTİYACINI KARŞILAYAN KAYSERİ'DEKİ GÜVERCİNLİKLER MİMARİ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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