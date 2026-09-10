Şişli'de baba için ev arayan kardeşlerin kapora dramı

Olayın ayrıntıları:

Güngören'de yaşayan Ayşen ve Pınar Erturan kardeşler, kanser tedavisi gören babalarının sağlık durumu nedeniyle Şişli'de ev aramaya başladı. İddialara göre emlakçı T.G. aracılığıyla gösterilen eve ilişkin kira şartlarında anlaşıldıktan sonra 21 bin TL kapora ödendi.

Kardeşler evle ilgili görüşmenin 16 Ağustos tarihinde yapıldığını, emlakçının kirayı istedikleri seviyeye çektiğini ve ev sahiplerinin kapora talep ettiğini söylediğini aktardı. Ödemeyi emlakçının verdiği şahsi IBAN'a 'kira kaporası' açıklaması ile gönderdiklerini belirttiler.

Bir süre sonra emlakçı, ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini bildirdi. Kaporalarını isteyen kardeşlere önce iade taahhüdü verildiği, ardından emlakçının iletişimi kestiği ve oyalama taktikleri uyguladığı ileri sürüldü.

Mağduriyetin boyutu:

Ayşen Erturan, süreci şöyle anlattı: evi 16 Ağustos'ta gördüklerini, 28 Ağustos'a kadar ev sahibinin sürekli 'bugün gelecek, yarın gelecek' dediğini ve sürecin uzadığını ifade etti. Sözleşme hazırlığı sırasında ev sahibinin telefonlarını açmadığını, sonrasında kiralamanın iptal edildiğinin bildirildiğini söyledi. Kaporayı geri istediğinde emlakçının önce 'tamam iade edeceğiz' dediğini, sonra telefonu kapattığını anlattı.

Ayşen ayrıca emlakçının kendisini günlerce oyaladığını, 'Ölmüş çocuğum üzerine yemin ederim bu parayı vereceğim' dediğini ve çeşitli bahanelerle iade sürecini ertelediğini belirtti. Kardeşler maddi ve manevi zarara uğradıklarını söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kardeşlerin şikâyeti ve talebi:

Pınar Erturan da emlakçının benzer bir hastalık öyküsü paylaşarak güven kazandığını, evi görür görmez kaporayı aynı gün ödediklerini anlattı. Zaman baskısı nedeniyle hızlı hareket ettiklerini, iki hafta sonra ev sahiplerinin vazgeçildiğinin söylenmesi üzerine kaporayı geri istediklerini ve ardından oyalama taktiklerinin başladığını ifade etti.

Çağlayan'da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen kardeşler, zararlarının karşılanmasını talep ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYŞEN VE PINAR ERTURAN KARDEŞLER