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Üniversite ve yurt güvenliğinde koordinasyon artırılıyor

2026-2027 öncesi üniversite kampüsleri ve yurtlarında güvenlik tedbirleri video konferansta görüşüldü; 81 ilin yetkilileri katıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversite ve yurt güvenliğinde koordinasyon artırılıyor

Video konferansla geniş katılımlı değerlendirme:

2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce üniversitelerde ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri, merkez ve yerel yetkililerin katıldığı bir video konferans toplantısında ele alındı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlık etti.

Ele alınan tedbirler:

Görüşmelerde, öğrencilerin yeni dönemi güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirmesini sağlamak üzere bir dizi öncelik öne çıktı. Buna göre üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik denetimlerinin artırılması, güvenlik kameraları ve aydınlatma sistemlerinin etkin kullanılmasının sağlanması yönünde kararlar değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda özel güvenlik tedbirleri ile trafik güvenliğine yönelik çalışmaların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı; barınma hizmetlerinin güvenlik standartlarına uygunluğu da değerlendirme kapsamındaydı.

Yerel katılım ve koordinasyon:

Toplantıya merkezi bakanlık temsilcileriyle birlikte 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, gençlik ve spor il müdürleri ve sanayi ile teknoloji il müdürleri katıldı. Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu’ndan toplantıya Vali Vekili Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal video konferans sistemi üzerinden dahil oldu.

Toplantı sonunda, yerel makamlara yürütülecek denetimler, altyapı ihtiyaçları ve koordinasyon mekanizmalarının sıkı tutulması yönünde talimatlar iletildi; amaç, öğrencilerin barınma ve eğitim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülmesini temin etmektir.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÜNİVERSİTELER VE ÖĞRENCİ YURTLARINDA ALINACAK GÜVENLİK...

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÜNİVERSİTELER VE ÖĞRENCİ YURTLARINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ, DÜZENLENEN VİDEO KONFERANS TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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