Dolar 48,4100 -0,16%
Euro 56,4962 -0,01%
Bist 14.446,99 -0,40%
Altın Gram 6.882,32 -0,87%
EUR/USD 1,1629 -0,08%
Brent Petrol 101,95 +0,73%
--°

Ara seçim kampanyasında Trump'tan her yetişkine 5 bin dolar vaadi

Trump, Dallas’taki Cumhuriyetçi toplantıda Kongre’nin iki kanadını kazanırlarsa her yetişkine 5 bin dolar ödeneceğini söyledi; finansman ayrıntısı paylaşılmadı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Ara seçim kampanyasında Trump'tan her yetişkine 5 bin dolar vaadi

Trump'ın Dallas konuşmasında öne çıkan vaat

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin açılış konuşmasında, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadını da kazanması durumunda her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar ödeme yapılacağını duyurdu.

Trump yaklaşık iki saat süren konuşmasında vaatini ekonomik başarısına bağladı ve vatandaşların parayı yurt dışında harcamamasını istedi; paranın ülke içinde kullanılması gerektiğini belirtti.

Maliyet ve hukuki tartışma:

Trump'ın önerisi, ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin olduğu hesaplandığında hükümet bütçine yaklaşık 1,3 trilyon dolar ek yük getirecek bir ödeme anlamına geliyor. Planın uygulanma biçimi, kaynak gösterimi veya yasal çerçevesi hakkında detay verilmedi. Bu belirsizlikler, Demokratların vaadi 'boş bir vaat' olarak nitelendirmesine ve bazı çevrelerin planın yasal olup olmadığını sorgulamasına yol açtı.

Uzman ve siyaset çevreleri, böyle büyük ölçekli bir transferin federal bütçe, vergi politikaları ve kongre onayı gereksinimleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Başkan yardımcısının finansman savunması:

Başkan Yardımcısı James David Vance ise ödemelerin Trump'ın önerdiği kapsamlı gümrük vergisi programı yoluyla toplanacak gelirlerle finanse edilebileceğini savundu. Vance, Fox News'e verdiği demeçte, başkanın yabancı şirketlere ve bazı yabancı ülkelere yönelik vergilerden elde edilecek gelirlerin bu tür bir dağıtımı mümkün kılacağını belirtti ve öneriyi ABD'li işçilere yönelik bir kazanç olarak tanımladı.

Hem vaat hem de finansman önerileri, ara seçim kampanyasının merkezi gündem maddelerinden biri haline gelirken, önümüzdeki dönemde Kongre içindeki denklemler ve mali analizler bu söylemin akıbetini belirleyecek.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, TEKSAS EYALETİNİN DALLAS KENTİNDE DÜZENLENEN CUMHURİYETÇİ PARTİ ARA...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, TEKSAS EYALETİNİN DALLAS KENTİNDE DÜZENLENEN CUMHURİYETÇİ PARTİ ARA SEÇİM KONGRESİNİN AÇILIŞINDA KONUŞTU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

adalet reformuyla 6 ayda 40 faili meçhul olay çözüldü
images

Kacır xiamen'de yin hejun ile bilim ve yapay zeka iş birliklerini değerlendirdi
images

Şadi Özdemir Karamanlılarla buluştu: mahallede talepler ve projeler konuşuldu
images

Kestel'in kurtuluşunun 104'üncü yılında mirasa sahip çıkma çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor

Kars’ta arıcılığı güçlendiren saha hamlesi: kovan başına 250 TL’ye kadar destek

Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı