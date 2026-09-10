Ara seçim kampanyasında Trump'tan her yetişkine 5 bin dolar vaadi

Trump'ın Dallas konuşmasında öne çıkan vaat

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin açılış konuşmasında, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadını da kazanması durumunda her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar ödeme yapılacağını duyurdu.

Trump yaklaşık iki saat süren konuşmasında vaatini ekonomik başarısına bağladı ve vatandaşların parayı yurt dışında harcamamasını istedi; paranın ülke içinde kullanılması gerektiğini belirtti.

Maliyet ve hukuki tartışma:

Trump'ın önerisi, ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin olduğu hesaplandığında hükümet bütçine yaklaşık 1,3 trilyon dolar ek yük getirecek bir ödeme anlamına geliyor. Planın uygulanma biçimi, kaynak gösterimi veya yasal çerçevesi hakkında detay verilmedi. Bu belirsizlikler, Demokratların vaadi 'boş bir vaat' olarak nitelendirmesine ve bazı çevrelerin planın yasal olup olmadığını sorgulamasına yol açtı.

Uzman ve siyaset çevreleri, böyle büyük ölçekli bir transferin federal bütçe, vergi politikaları ve kongre onayı gereksinimleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Başkan yardımcısının finansman savunması:

Başkan Yardımcısı James David Vance ise ödemelerin Trump'ın önerdiği kapsamlı gümrük vergisi programı yoluyla toplanacak gelirlerle finanse edilebileceğini savundu. Vance, Fox News'e verdiği demeçte, başkanın yabancı şirketlere ve bazı yabancı ülkelere yönelik vergilerden elde edilecek gelirlerin bu tür bir dağıtımı mümkün kılacağını belirtti ve öneriyi ABD'li işçilere yönelik bir kazanç olarak tanımladı.

Hem vaat hem de finansman önerileri, ara seçim kampanyasının merkezi gündem maddelerinden biri haline gelirken, önümüzdeki dönemde Kongre içindeki denklemler ve mali analizler bu söylemin akıbetini belirleyecek.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, TEKSAS EYALETİNİN DALLAS KENTİNDE DÜZENLENEN CUMHURİYETÇİ PARTİ ARA SEÇİM KONGRESİNİN AÇILIŞINDA KONUŞTU.