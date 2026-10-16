Ürünlü'de Bursa siyahı incirde zor sezon: üretim büyük oranda geriledi

hasat dönemi ve rekolte kaybı:

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde yetişen Bursa siyahı incirde hasat sezonu sona erdi. Bölgede iklim ve hava koşullarının olumsuz etkileri üretimde belirgin bir düşüşe yol açtı; bazı üreticiler önemli oranda üretim kaybı bildirdi.

25 yıllık bahçenin bakımını yapan Mesut Şanlı, 180 ağaçlık parselde bu yıl yalnızca 1 ton ürün alabildiklerini söyledi. Şanlı, geçmiş yıllardaki performansa atıfta bulunarak 2024'te aynı ağaçlardan 15 ton, 2025'te 2 ton ürün elde ettiklerini, ancak bu sezon hasatın iklim nedeniyle yaklaşık bir ay geciktiğini ve sonuç olarak rekoltenin önemli ölçüde azaldığını vurguladı.

üretim miktarları ve fiyatlandırma:

Üretimdeki kayıp, gelirleri doğrudan etkiledi. Bir üretici rekoltede yaklaşık yüzde 93 oranında düşüş yaşadığını belirtirken, incirin kilogramı 80 ila 100 lira arasında satıldı. Şanlı, bu sezon masrafları ancak karşılayabildiklerini; ürünün ihracata gitmediğini ve iç piyasada da beklenen değeri bulamadığını aktardı.

Hasattan elde edilen ürünler kalite ve büyüklüğe göre ayrılıyor; birinci kalite incirlerin tanesinin 200 ila 250 gram ağırlığa ulaştığı ifade edildi. Ağaçta kalan meyveler, yaz yağmurlarının döktüğü koruklara göre daha kaliteli bulundu.

yetiştiricinin uyguladığı yöntemler:

Şanlı, bahçede kimyasal ilaç kullanmadıklarını, yalnızca hayvan gübresi ile yetiştiricilik yaptıklarını belirtti. İlkbaharda koruk döneminde iyi giden gelişime rağmen yaz yağmurlarının ardından meyvelerin önemli bölümünün döküldüğü, ağaçlarda kalan incirlerin ise aroma ve kalite açısından güçlü kaldığı aktarıldı.

Ürünlü Mahallesi'ndeki üreticiler, yaşanan rekolte kaybının bölge ekonomisine ve aile gelirlerine etkisini vurgulayarak gelecek sezon havanın daha elverişli olmasını umuyor. Hasadın sona ermesiyle birlikte üreticiler zarar ve maliyet dengesini değerlendiriyor.

ANTALYA’NIN İBRADI İLÇESİNE BAĞLI 800 RAKIMLI ÜRÜNLÜ MAHALLESİ’NDE YETİŞTİRİLEN BURSA SİYAHI İNCİRDE HASAT SEZONUNUN SONUNA GELİNDİ.