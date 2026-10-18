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Mersin büyükşehir’den kaşlı bakımeviyle can dostlara kapsamlı hizmet

Kaşlı Hayvan Bakımevi 2019'dan beri on binlerce kedi ve köpeğe bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma yaparken 11 bin 29 hayvanı sahiplendirdi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

Mersin büyükşehir’den kaşlı bakımeviyle can dostlara kapsamlı hizmet

Kaşlı bakımevi hizmetleri ve rakamsal bilanço:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı aracılığıyla sokak hayvanlarına kapsamlı sağlık ve bakım hizmetleri sunuyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 11 bin 29 kedi ve köpeğin sahiplendirilmesi sağlandı.

Adet bazında dağılımda, sahiplendirilen hayvanlar arasında 7 bin 98 köpek ve 3 bin 931 kedi bulunuyor. Bakımevinde gerçekleştirilen aşılama işlemlerinde 34 bin 149 köpek ve 24 bin 495 kedi aşılanırken, rehabilitasyon hizmetleri kapsamında 33 bin 750 köpek ile 25 bin 495 kedi iyileştirildi. Kısırlaştırma programı kapsamında ise 26 bin 83 köpek ve 22 bin 714 kedi operasyonu tamamlandı.

Çiko ve Karabiber'in tedavi süreci:

Kaşlı Bakımevi’nde tedavi gören hayvan örnekleri arasında yer alan Çiko ve Karabiber vakaları, yürütülen tıbbi müdahalelerin somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Sokakta halsiz bulunan Çiko’nun ayak kemiğinde kırıklar tespit edilerek ameliyat edildi; Karabiber’in ise sol tarafındaki derideki kitle operasyonla alındı. Her iki hayvanın da sağlık durumları yakından izleniyor.

Tedavileri tamamlandığında Çiko ve Karabiber, kısırlaştırma işlemlerinin ardından sahiplendirme merkezine yönlendirilecek ve yeni ailelerine teslim edilme sürecine alınacaklar.

doğal yaşam alanı, protokoller ve sahiplendirme süreci:

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen hizmetlerde veteriner hekimler ve teknik personel, hayvanların sağlık kontrolleri, aşılama, kısırlaştırma ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriyor. İlçe belediyeleriyle yapılan protokoller uyarınca bakımevine getirilen hayvanların tüm işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili belediyelere teslim ediliyor.

Bakımevinde rehabilitasyon süreci tamamlanmasına rağmen sahiplendirilemeyen hayvanlar, Kaşlı içindeki doğal yaşam alanlarına alınarak yaşamlarına devam ediyor. Bu alanlarda otomatik yemlik ve suluk sistemleri ile düzenli bakım sağlanıyor; görevli bakıcılar hayvanların günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin uzman ekipler tarafından yürütüldüğünü belirterek, tedavileri tamamlanan hayvanların sahiplendirme merkezine yönlendirildiğini aktardı. Başvuruda bulunan vatandaşların uygunluklarının değerlendirildiğini ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra hayvanların yeni ailelerine teslim edildiğini ifade etti.

Veteriner Hekim Ali Esirgenci ise Çiko ve Karabiber’in tedavilerinin sürdüğünü, iki hayvanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedaviler tamamlandıktan sonra kısırlaştırma ile sahiplendirme işlemlerinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2019 YILINDAN BU YANA KAŞLI HAYVAN BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANINDA...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2019 YILINDAN BU YANA KAŞLI HAYVAN BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANINDA ON BİNLERCE HAYVANIN BAKIM, TEDAVİ, AŞILAMA VE KISIRLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN, 11 BİN 29 KEDİ VE KÖPEĞİN DE SAHİPLENDİRİLMESİNİ SAĞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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