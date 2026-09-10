Fare tuzağı mini sürüngen sergisine dönüştü

Eskişehir'de beklenmedik av: fare yerine sürüngenler

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Aşağıkepen Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evinde fare olduğundan şüphelenince basit bir tuzak kurdu. Karton üzerine sürülen yapışkan malzeme yere bırakıldı; amaç, bölgedeki kemirgeni yakalamaktı. Ancak kontrol için gidildiğinde kartonda beklenenden farklı bir görüntüyle karşılaşıldı.

Tuzak hedefini şaşırdı:

Ev sahibinin gördüğü manzara, kartona yapışmış bir yılan ile çok sayıda kertenkelenin hareketsiz kaldığını gösteriyordu. Hareketsiz kalan sürüngenler tuzağa saplanmış durumdaydı ve ortaya çıkan görüntü, mahalle sakinleri arasında şaşkınlık yarattı. Tuzak, beklenen fareyi yakalayamamış ancak farklı türlerin tutulmasına yol açmıştı.

Görüntü ve mahalle tepkisi:

Olayın ilginç anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde yer aldı. Mahalle sakinleri, tuzağın amacının dışına çıkarak farklı sürüngenleri yakalamasını hayretle karşıladı. Ortaya çıkan sahne, kısa süreliğine adeta mini bir doğa belgeselini andırdı ve kaydedilen görüntüler çevrede konuşulmaya başladı.

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN FARE YAKALAMAK AMACIYLA KURDUĞU YAPIŞKANLI TUZAĞA YILAN VE ÇOK SAYIDA KERTENKELENİN YAPIŞMASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.