Dolar 48,4100 -0,16%
Euro 56,4962 -0,01%
Bist 14.446,99 -0,40%
Altın Gram 6.882,63 -0,87%
EUR/USD 1,1629 -0,08%
Brent Petrol 101,95 +0,73%
--°

Fare tuzağı mini sürüngen sergisine dönüştü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir vatandaşın fare yakalamak için kurduğu yapışkanlı tuzak, hedef dışına çıkarak yılan ve çok sayıda kertenkelenin yapışmasına neden oldu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Fare tuzağı mini sürüngen sergisine dönüştü

Eskişehir'de beklenmedik av: fare yerine sürüngenler

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Aşağıkepen Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evinde fare olduğundan şüphelenince basit bir tuzak kurdu. Karton üzerine sürülen yapışkan malzeme yere bırakıldı; amaç, bölgedeki kemirgeni yakalamaktı. Ancak kontrol için gidildiğinde kartonda beklenenden farklı bir görüntüyle karşılaşıldı.

Tuzak hedefini şaşırdı:

Ev sahibinin gördüğü manzara, kartona yapışmış bir yılan ile çok sayıda kertenkelenin hareketsiz kaldığını gösteriyordu. Hareketsiz kalan sürüngenler tuzağa saplanmış durumdaydı ve ortaya çıkan görüntü, mahalle sakinleri arasında şaşkınlık yarattı. Tuzak, beklenen fareyi yakalayamamış ancak farklı türlerin tutulmasına yol açmıştı.

Görüntü ve mahalle tepkisi:

Olayın ilginç anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde yer aldı. Mahalle sakinleri, tuzağın amacının dışına çıkarak farklı sürüngenleri yakalamasını hayretle karşıladı. Ortaya çıkan sahne, kısa süreliğine adeta mini bir doğa belgeselini andırdı ve kaydedilen görüntüler çevrede konuşulmaya başladı.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN FARE YAKALAMAK AMACIYLA KURDUĞU YAPIŞKANLI TUZAĞA...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN FARE YAKALAMAK AMACIYLA KURDUĞU YAPIŞKANLI TUZAĞA YILAN VE ÇOK SAYIDA KERTENKELENİN YAPIŞMASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı
images

trabzon'da mavi gündem: okyanuslar ve denizlerin korunmasına somut adımlar
images

Sorgun’da dere kenarları spor ve sosyal yaşama açılıyor
images

Efeler'de üreme alanlarına odaklı düzenli ilaçlama çalışması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut sezonu Ordu'nun tezgahlarını doldurdu

Sağlıklı yaşam için Şırnak'ta toplum merkezli seferberlik

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı