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Antalya'da 210 milyon TL ile yağmur suyu altyapısı güçlendiriliyor

ASAT, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez'de 12 km yağmur suyu hattı ile 210 milyon TL'lik yatırım yaparak yağışta su birikintilerini azaltmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da 210 milyon TL ile yağmur suyu altyapısı güçlendiriliyor

Antalya'da yağmur suyu yatırımı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentte yoğun yağışların yol açtığı su birikintileri ve ulaşım sorunlarını azaltmak üzere yaklaşık 210 milyon TL tutarında kapsamlı bir yağmur suyu altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Proje, kentin değişen ve gelişen yapısına uygun, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir yağmur suyu sistemi oluşturmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Resmi adı Antalya İli Merkez İlçeleri Muhtelif Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi olan çalışma kapsamında Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde toplam 6 mahallede yaklaşık 12 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa edilecek. Hedef, yağış sularının daha etkin toplanması ve güvenli şekilde uzaklaştırılması yoluyla yoğun yağış sonrası ortaya çıkan olumsuz görüntüler ile vatandaşların günlük yaşamını etkileyen sorunların giderilmesini sağlamak.

Teknik detaylar ve uygulama:

Projede Muratpaşa ilçesinde Gebizli, Kızılarık ve Meydankavağı mahalleleri, Konyaaltı ilçesinde Arapsuyu Mahallesi ve Kepez ilçesinde Ünsal ile Fabrikalar mahalleleri yer alıyor. Çalışmalarda 400, 600, 800, 1000 ve 1200 milimetre çaplarındaki yağmur suyu hatları ile yağmursuyu menholleri ve su toplama yapıları kurulacak.

İşin ilk etap uygulamaları ASAT ekipleri tarafından Konyaaltı Arapsuyu ve Muratpaşa Kızılarık mahallelerinde başlatıldı. Arapsuyu Mahallesi'nde bin 25 metre, Kızılarık Mahallesi'nde ise 4 bin 615 metre yağmur suyu hattı imal edilecek. Bu alanlardaki çalışmalar tamamlandığında, bölgelerde yağış anında yaşanan su birikintileri ve ulaşım kaynaklı olumsuzlukların azalması bekleniyor.

ASAT'ın yürüttüğü bu yatırım, kent genelinde altyapı dayanıklılığını artırmaya ve kısa vadeli müdahalelerin ötesinde sürdürülebilir çözümler üretmeye yönelik adımların parçası olarak öne çıkıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE YOĞUN YAĞIŞLARDA YAŞANAN SU...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE YOĞUN YAĞIŞLARDA YAŞANAN SU BİRİKİNTİLERİ VE ULAŞIM SORUNLARININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA YAKLAŞIK 210 MİLYON TL MALİYETLE ÖNEMLİ BİR YAĞMUR SUYU ALTYAPI YATIRIMINI HAYATA GEÇİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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