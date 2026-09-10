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Gökyüzünden iki göl: Karapınar'da Acıgöl ile Meke Gölü aynı karede

Karapınar'da dronla çekilen fotoğrafta Acıgöl'ün masmavi suyu ile Meke Gölü'nün yapısı bir arada görüldü; görüntü fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Gökyüzünden iki göl: Karapınar'da Acıgöl ile Meke Gölü aynı karede

Gökyüzünden iki göl bir arada

Konya'nın Karapınar ilçesinde birbirine yakın konumda bulunan Acıgöl ile Meke Gölü, Karacadağ üzerinden dronla alınan fotoğrafta aynı karede buluştu.

Havadan yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alan göllerin görüntüsü, Acıgöl'ün masmavi suyu ile Meke Gölü'nün kendine özgü oluşumunu bir arada sunarken çevresindeki bozkır manzarası da fotoğrafa farklı bir derinlik kazandırdı.

Havadan görünüm ve mesafe:

Karacadağ'dan yapılan çekimde iki gölün birbirine yakınlığı net biçimde gözlenirken, fotoğraf karesinde bölgenin geniş bozkır dokusu ve doğal kontrast da öne çıktı. Her iki gölün de yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından sıkça tercih edildiği belirtiliyor.

Fotoğrafçının gözünden:

Fotoğraf sanatçısı Yaşar Yeğen, yıllardır Karapınar ve çevresinde çalıştığını aktararak, "Karapınar her yönüyle fotoğraf çekimi için zengin bir yer. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri, yaşam fotoğrafçılığı ve yayla fotoğrafları açısından önemli imkanlar sunuyor. Bu karede de ilçenin iki önemli gölünü aynı görüntüde buluşturduk" dedi.

Bölgede çekilen bu ve benzeri kareler, doğal güzellikleri belgelemek isteyen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNAN ACIGÖL VE MEKE GÖLÜ, DRONE İLE...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNAN ACIGÖL VE MEKE GÖLÜ, DRONE İLE HAVADAN FOTOĞRAFLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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