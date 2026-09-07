Antalya'da 1-1'lik denge: kayseri sahadan bir puanla ayrıldı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Süper Lig 2. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri Precious Uhu Obası (dk.63) ve Francesca Alin Lueya (dk.80) tarafından kaydedildi.

maç özeti:

Antalya Zeytinköy 3 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada Kayseri, 63. dakikada Precious Uhu Obası'nın golüyle öne geçti. 1207 Antalyaspor ise 72. dakikada oyuna giren Francesca Alin Lueya ile 80. dakikada skoru eşitledi ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Stat: Antalya Zeytinköy 3 Nolu Saha

Hakemler: Umut Kılıç, Alper Bulut, Ahmet İmeci

kadrolar ve değişiklikler:

1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü (başlangıç kadrosu): Olivia Akyea Asiamah, Selin Sivrikaya, Helena Obeng, Rita Doku, Kiera Riley Laney, Sarah Yasongamo Makanda, Fatma Kılınç, Myla Brynn Schneider, Chinatsu Kaıo, Beyza Emine Saruham. Francesca Alin Lueya (dk.72) oyuna giren isim olarak kaydedildi.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü (başlangıç kadrosu): Yağmur Karademir, Juliet Chika Emereole, Bahar Özen, Ayşe Demirci. Precious Uhu Obası (dk.46) ve Marıam Abdulkabır (dk.82) maç sırasında kaydedilen değişiklikler arasında yer aldı. Diğer yedek oyuncular: Fatma Nur Şenses, Aluwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chizameze Isıgbo, Kafayat Atoke Başhıru, Cynthia Criyomi Mega, Laurie Ann Moıse, Ayowunmi Mama Omosuyı.

Goller: Francesca Alin Lueya (dk.80) — 1207 Antalyaspor; Precious Uhu Obası (dk.63) — Kayseri Kadın Futbol Kulübü.

KADINLAR SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ; LİGİN 2. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ İLE 1-1 BERABERE KALDI.