Bitlis devlet hastanesi'nde deprem senaryosu: kapasite ve tahliye test edildi

Bitlis Devlet Hastanesi'nde olası afetlere hazırlığı güçlendirmek amacıyla düzenlenen deprem tatbikatı, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikat, hastane personelinin müdahale ve tahliye süreçlerini uygulamalı olarak sınadı.

Tatbikatın senaryosu ve uygulama:

Senaryoya göre merkez üssü Bitlis'in Konuksayar köyü (notta geçen diğer isim: Konuk Seyit Köyü) olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Bitlis merkez, Mutki ve Güroymak ilçelerinde bazı binaların yıkıldığı; Bitlis-Mutki karayolunun hasar nedeniyle kısmen ulaşıma kapandığı varsayıldı.

Sirenlerin çalmasıyla başlayan uygulamada hastane personeli ve içeride bulunan vatandaşlar "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı. Sarsıntı bitiminde yapılan anonsla kişiler güvenli şekilde acil toplanma alanına yönlendirildi ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Olay Yönetim Ekibi toplanma alanında süreci yönetmeye başladı.

Senaryo kapsamında binada iki kişinin mahsur kaldığı ve yaralandığı durumu üzerine AFAD ile UMKE ekipleri müdahale etti; ekipler yaralıları güvenli şekilde çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastane kapasitesi, sevkler ve personel durumu:

Tatbikatta Mutki ilçesinden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi'ne 10 yaralı sevk edildi. Yaralıların tetkik ve muayeneleri yapılarak tedavilerine başlanmış; bu kişilerden 5 hastanın yoğun bakım ünitesine, 5 hastanın ise servislere yatırıldığı senaryoda yer aldı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Muhammed Etka Yalçınkaya, tatbikat sonrası hastanenin mevcut durumuna ilişkin bilgi vererek, hastanenin toplam 235 servis yatağı bulunduğunu ve bunların 44'ünün boş olduğunu söyledi. Hastanede tedavisi devam eden 22 hasta bulunduğu, bu hastalardan 10'unun durumunun orta, 5'inin kötü, 7'sinin ise iyi olduğu bildirildi.

Yalçınkaya, ana hastane binası ile ek hizmet binasında tatbikat senaryosuna göre ciddi bir hasar oluşmadığını, ancak senaryoda Mutki İlçe Devlet Hastanesi'nin ciddi hasar gördüğü ve çok sayıda hastanın Bitlis'e sevk edilmesinin planlandığını kaydetti. Hastanenin personel mevcudiyeti ise 15 uzman doktor, 5 pratisyen doktor ve 80 diğer tıbbi yardımcı personel olarak açıklandı.

Tatbikatın amacı, muhtemel deprem ve afet durumlarında sağlık ekiplerinin koordinasyonunu, yaralıların güvenli sevkini, acil müdahale süreçlerini ve mevcut yatak/yoğun bakım kapasitesinin etkin kullanımını değerlendirmekti. Arama-kurtarma, müdahale ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından acil servis yeniden normal işleyişine dönerek "yeşil kod" uygulamasına geçilmesiyle tatbikat başarıyla sonlandırıldı.

BİTLİS DEVLET HASTANESİ’NDE, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK SEVİYESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.