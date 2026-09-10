Dolar 48,4100 -0,16%
Euro 56,4962 -0,01%
Bist 14.446,99 -0,40%
Altın Gram 6.882,32 -0,87%
EUR/USD 1,1629 -0,08%
Brent Petrol 101,95 +0,73%
--°

Bitlis devlet hastanesi'nde deprem senaryosu: kapasite ve tahliye test edildi

AFAD, UMKE ve 112 ekiplerinin katıldığı tatbikatla Bitlis Devlet Hastanesi'nin acil müdahale, tahliye ve yoğun bakım kapasitesi test edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:18

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 13:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bitlis devlet hastanesi'nde deprem senaryosu: kapasite ve tahliye test edildi

Bitlis devlet hastanesi'nde deprem senaryosu: kapasite ve tahliye test edildi

Bitlis Devlet Hastanesi'nde olası afetlere hazırlığı güçlendirmek amacıyla düzenlenen deprem tatbikatı, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikat, hastane personelinin müdahale ve tahliye süreçlerini uygulamalı olarak sınadı.

Tatbikatın senaryosu ve uygulama:

Senaryoya göre merkez üssü Bitlis'in Konuksayar köyü (notta geçen diğer isim: Konuk Seyit Köyü) olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Bitlis merkez, Mutki ve Güroymak ilçelerinde bazı binaların yıkıldığı; Bitlis-Mutki karayolunun hasar nedeniyle kısmen ulaşıma kapandığı varsayıldı.

Sirenlerin çalmasıyla başlayan uygulamada hastane personeli ve içeride bulunan vatandaşlar "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı. Sarsıntı bitiminde yapılan anonsla kişiler güvenli şekilde acil toplanma alanına yönlendirildi ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Olay Yönetim Ekibi toplanma alanında süreci yönetmeye başladı.

Senaryo kapsamında binada iki kişinin mahsur kaldığı ve yaralandığı durumu üzerine AFAD ile UMKE ekipleri müdahale etti; ekipler yaralıları güvenli şekilde çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastane kapasitesi, sevkler ve personel durumu:

Tatbikatta Mutki ilçesinden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi'ne 10 yaralı sevk edildi. Yaralıların tetkik ve muayeneleri yapılarak tedavilerine başlanmış; bu kişilerden 5 hastanın yoğun bakım ünitesine, 5 hastanın ise servislere yatırıldığı senaryoda yer aldı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Muhammed Etka Yalçınkaya, tatbikat sonrası hastanenin mevcut durumuna ilişkin bilgi vererek, hastanenin toplam 235 servis yatağı bulunduğunu ve bunların 44'ünün boş olduğunu söyledi. Hastanede tedavisi devam eden 22 hasta bulunduğu, bu hastalardan 10'unun durumunun orta, 5'inin kötü, 7'sinin ise iyi olduğu bildirildi.

Yalçınkaya, ana hastane binası ile ek hizmet binasında tatbikat senaryosuna göre ciddi bir hasar oluşmadığını, ancak senaryoda Mutki İlçe Devlet Hastanesi'nin ciddi hasar gördüğü ve çok sayıda hastanın Bitlis'e sevk edilmesinin planlandığını kaydetti. Hastanenin personel mevcudiyeti ise 15 uzman doktor, 5 pratisyen doktor ve 80 diğer tıbbi yardımcı personel olarak açıklandı.

Tatbikatın amacı, muhtemel deprem ve afet durumlarında sağlık ekiplerinin koordinasyonunu, yaralıların güvenli sevkini, acil müdahale süreçlerini ve mevcut yatak/yoğun bakım kapasitesinin etkin kullanımını değerlendirmekti. Arama-kurtarma, müdahale ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından acil servis yeniden normal işleyişine dönerek "yeşil kod" uygulamasına geçilmesiyle tatbikat başarıyla sonlandırıldı.

BİTLİS DEVLET HASTANESİ’NDE, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK SEVİYESİNİ ARTIRMAK...

BİTLİS DEVLET HASTANESİ’NDE, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK SEVİYESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

trabzon'da mavi gündem: okyanuslar ve denizlerin korunmasına somut adımlar
images

Sorgun’da dere kenarları spor ve sosyal yaşama açılıyor
images

Efeler'de üreme alanlarına odaklı düzenli ilaçlama çalışması
images

İstiklal Mahallesi'ne modern yol dönüşümü başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor

Kars’ta arıcılığı güçlendiren saha hamlesi: kovan başına 250 TL’ye kadar destek

Sınır kentinde nakliye firmasına baskın: 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı