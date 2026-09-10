Sorgun’da dere kenarları spor ve sosyal yaşama açılıyor

Çalışmalar yerinde incelendi:

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Aydınlıkevler ve Osmançavuş mahallelerinde dere kenarında devam eden yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Başkan Ekinci, projenin dere çevresini vatandaşların kullanabileceği modern yaşam alanlarına dönüştürdüğünü belirtti.

Projenin unsurları:

Projede yeşil alanların yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava spor aletleri ile futbol ve basketbol sahaları yer alıyor. Alan düzenlemeleri, her yaştan kullanıcının spor yapabileceği, dinlenebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği şekilde planlandı.

Sosyal yaşam ve hedefler:

Başkan Ekinci, yapılan çalışmalarla bölgenin kentin sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ekinci, "Yürüyene yol, bisiklete binene parkur, spor yapana alan, top oynayana saha. Daha ne olsun? Biz söylemeyelim, tamamlanınca siz gelin görün. Sorgun’da yaşam alanlarını sadece yapmıyor, hayatın içine katıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar tamamlandığında dere kenarlarının yalnızca bir ulaşım veya boş alan olmanın ötesine geçerek, Sorgunlular için günlük yaşamın bir parçası olacak spor ve sosyalleşme mekânlarına dönüşmesi hedefleniyor.

SORGUN BELEDİYE BAŞKANI M. ERKUT EKİNCİ, AYDINLIKEVLER VE OSMANÇAVUŞ MAHALLELERİNDE DERE KENARINDA DEVAM EDEN YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.-