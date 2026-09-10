Küçükçekmece'de işyeri saldırısının ardından nefes kesen kovalamaca kamerada

Halkalı Caddesi'nde dün meydana gelen silahlı saldırının ardından, olay yerine intikal eden ekiplerle zanlı arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin yaka kamerasına yansıyan görüntüler, kaçış ve yakalama anlarını gösteriyor.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre cadde üzerindeki bir iş yerine saldırı düzenleyen şüpheli, olay sonrası koşarak kaçtı. Olay yerine hızla gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı fark ederek takibe başladı ve yapılan takip sonunda şüpheli yakalandı.

Gözaltılar ve ele geçirilenler:

Kimliği belirlenen M.A.K. isimli şahsın üst aramasında silah, maske ve eldiven ele geçirildi. Polis çalışmalarında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen D.G. adlı şahıs da Avcılar'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve görüntü incelemeleri sürüyor.

Küçükçekmece'de polisle silahlı saldırgan arasında nefes kesen kovalamaca kamerada