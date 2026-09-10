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Efeler'de üreme alanlarına odaklı düzenli ilaçlama çalışması

Efeler Belediyesi, Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde sivrisinek, fare ve hamamböceklerine karşı üreme alanlarını hedefleyen düzenli ilaçlama yapıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:18

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Efeler'de üreme alanlarına odaklı düzenli ilaçlama çalışması

Efeler Belediyesi ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri ilçe genelinde kent zararlılarına karşı düzenli ilaçlama yapıyor. Hedefte sivrisinek, fare ve hamamböceği bulunuyor; uygulamalar hem mevcut zararlıları kontrol etmeye hem de nüfus artışını önlemeye odaklanıyor.

Sivrisineklerle mücadele:

Sivrisinek mücadelesinde ekipler yalnızca uçkun dönemine değil, üremenin başladığı larva dönemine de önem veriyor. Foseptikler, havuzlar, kovalar, saksılar, kullanılmayan araç lastikleri ve su birikintisi oluşabilecek diğer alanlar titizlikle kontrol ediliyor. Tespit edilen noktalarda larvasit uygulaması yapılarak, sivrisineklerin çoğalmadan önce yok edilmesi hedefleniyor.

Bu düzenli kontroller sayesinde potansiyel üreme noktaları takip altında tutuluyor ve alınan önlemlerle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçiliyor. İlaçlama faaliyetleri, sadece anlık müdahaleyle sınırlı kalmıyor; önleyici denetimler de periyodik olarak sürdürülüyor.

Kanalizasyon ve diğer alanlarda periyodik ilaçlama:

Efeler Belediyesi'nin çalışmaları sivrisinekle sınırlı kalmıyor. Fare ve hamamböceklerinin yoğun olarak barınabildiği ve üreyebildiği kanalizasyon sistemleri başta olmak üzere, belirlenen noktalarda periyodik kontrol ve ilaçlama gerçekleştiriliyor. Ekipler uygulamalarını titizlikle sürdürerek, zararlıların yaşam alanlarına yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Başkan Anıl Yetişkin'in halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışı doğrultusunda, Efeler Belediyesi kent genelindeki kontrol ve ilaçlama faaliyetlerini düzenli olarak sürdürecek ve gerektiğinde müdahaleleri yoğunlaştıracak.

EFELER BELEDİYESİ’NDEN İLAÇLAMA ÇALIŞMASI

EFELER BELEDİYESİ’NDEN İLAÇLAMA ÇALIŞMASI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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