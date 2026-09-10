Zonguldak uyarıyor: doğru anlatı ve zamanında destek intiharları önleyebilir

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nden farkındalık açıklaması:

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında "İntihar Hakkındaki Anlatıyı Değiştirmek" temalı bir kampanya yayımlayarak toplumu bilgilendirdi. Müdürlük sosyal medya hesaplarından paylaştığı görseller ve rehberlerle, intihara dair yaygın yanlış inanışların düzeltilmesinin ve risk işaretlerinin erken fark edilmesinin önemine dikkat çekti. Paylaşımlarda, Doğru zamanda verilen doğru destek, hayat kurtarabilir ifadesine yer verildi ve bilgilendirme materyallerinin T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı belirtildi.

konuşmak kırılganlığı artırmaz:

Kampanyanın ilk rehberi, "Kişiyle yaşamı sonlandırma düşüncesi hakkında konuşmak onda bu düşüncenin oluşmasına hatta eyleme geçmesine neden olur" yönündeki inanışın yanlış olduğunu vurguladı. Uzmanlar, intihar düşünceleri hakkında açıkça konuşmanın kişinin yardım aramasına ve duygusal yükünü hafifletmesine yardımcı olduğunu; konuşma imkânı bulan bireyin içinde bulunduğu yalnızlık ve çaresizlik döngüsünden çıkabileceğini belirtti. Bu nedenle yakın çevrenin sessiz kalmak yerine dikkatli ve destekleyici bir yaklaşım sergilemesi gerektiği hatırlatıldı.

iyileşme döneminde risk devam edebilir:

Farkındalık çalışmasında öne çıkan bir diğer nokta ise depresyondaki kişinin görünür şekilde rahatlamasının riski ortadan kaldırmadığıdır. Müdürlük, özellikle enerji ve canlılığın geri geldiği dönemlerde intihar riskinin azalmak yerine artabileceğine dikkat çekti. Uzman uyarısında, Kişi kendini biraz daha iyi hissettiğinde, uzun süredir düşündüğü bu davranışı gerçekleştirecek gücü bulabilir ifadesi yer aldı ve psikolojik destek süreçlerinde yakının takip ve iletişiminin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Müdürlük, toplumun doğru bilgiye erişiminin ve çevrenin risk işaretlerini erken tespit etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Kampanya, yanlış inanışların giderilmesi ve konuşma ile müdahale kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan görseller ve rehberlerle destekleniyor; yetkililer, duyarlılığın artırılması çağrısında bulundu.

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ KAPSAMINDA "İNTİHAR HAKKINDAKİ ANLATIYI DEĞİŞTİRMEK" TEMALI BİR FARKINDALIK KAMPANYASI YAYIMLADI. MÜDÜRLÜK, TOPLUMDA İNTİHARLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN DÜZELTİLMESİNİN VE RİSK İŞARETLERİNİN FARK EDİLMESİNİN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULADI.