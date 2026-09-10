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Malatya'nın Teknofest misafirlerine kayısılı karşılaması

Malatya Ticaret Borsası, 9-13 Eylül'de düzenlenen Teknofest İHA yarışmalarına katılan misafirlere yarım ton kuru kayısı ikram edecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Malatya'nın Teknofest misafirlerine kayısılı karşılaması

Malatya'nın Teknofest misafirlerine kayısılı karşılaması

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'da 9-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Teknofest İnsansız Hava Araçları yarışmalarına katılan öğrenci ve misafirlere yarım ton kuru kayısı ikram edeceklerini açıkladı. Özcan, etkinliğin kente olan desteğini ve organizasyonun önemini değerlendirdi.

etkinliğin kente katkısı:

Özcan, 6 Şubat depremlerinin izlerinin silinmeye devam ettiği kentte böyle büyük bir organizasyonun düzenlenmesinin normal hayata dönüşün önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Açıklamasında, "Malatya 6 Şubat depreminin izlerini tek tek ortadan kaldırırken normal hayata dönüş emareleri de artık ortaya çıkıyor. Teknofest yarışmalarının İHA ayağının Malatya’da yapılıyor olması da bunun en önemli göstergesi" ifadelerine yer verdi.

kayısı ikramı ve tanıtım:

Yarışmaların Tulga Havalimanı bölgesinde devam ettiğini belirten Özcan, alanda bin 200'ün üzerinde misafir ağırlandığını söyledi. Malatya Ticaret Borsası olarak katılımcılara ve misafirlere yönelik hazırladıkları yardımı anlatarak, "yarımşar kiloluk paketlerde binin üzerinde hediye hazırladık; bugün alanda yarım tonluk bir kayısı ikramı gerçekleştireceğiz" dedi. Ayrıca kayısının Malatya ve Türkiye için önemli bir marka değeri olduğunu, fuar, gastronomi ve turizm etkinliklerinde tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Özcan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişine de değinerek, "Türkiye artık bölgede figüran olmaktan çıkmış, oyun kurucu bir ülke olmayı da burada herkese gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Organizasyonun Malatya'da gerçekleştirilmesinde emeği geçen Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve Teknofest yetkililerine teşekkür etti.

MALATYA’DA TEKNOFEST HEYECANINA KAYISILI DESTEK

MALATYA’DA TEKNOFEST HEYECANINA KAYISILI DESTEK

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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