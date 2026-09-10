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Festivalin yıldızı Özcan Deniz Kayseri'de seyirciyi coşturdu

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde Özcan Deniz, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sevilen parçalarını seslendirip izleyicilerle coştu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:33

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Festivalin yıldızı Özcan Deniz Kayseri'de seyirciyi coşturdu

Özcan Deniz Kayseri'de sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde, sanatçı Özcan Deniz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sahneye çıktı. Konser, Kayserililerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Sahne performansı:

Deniz, geniş repertuvarından seçtiği eserleri peş peşe seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Programında 'Canım', 'Beni Affet' ve 'Ya Evde Yoksan' gibi sevilen parçalar da yer aldı ve Kayserililer şarkılara eşlik ederek coşkuyu büyüttü.

Festival rotası:

Kayseri Kültür Yolu Festivali sadece konserlerle sınırlı kalmıyor; sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin bir programla kent genelinde ziyaretçilerle buluşmayı sürdürüyor. Konser sahnesi de birbirinden özel performanslarla festival süresince izleyici ağırlamaya devam edecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN BEŞİNCİ GÜNÜNDE...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN BEŞİNCİ GÜNÜNDE ÖZCAN DENİZ SAHNE ALDI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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