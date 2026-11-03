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Ereğli'de eş zamanlı baskın: şebeke çökertildi, 4 tutuklu

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma eş zamanlı baskınla 4 kişiyi tutukladı; aramalarda 4.256 sentetik ecza hap, 30 gram bonzai ve 45.000 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ereğli'de eş zamanlı baskın: şebeke çökertildi, 4 tutuklu

operasyonun detayları:

Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin tamamlanmasının ardından ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi ve operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüpheli 4 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilenler:

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 4 bin 256 adet sentetik ecza hap, 30 gram kannabinoid (bonzai) maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 45 bin TL nakit para ele geçirildi. Bulunan materyaller ve şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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