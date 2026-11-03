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İlkadım'da prestijli caddelerle kaldırım işgallerine son

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Prestijli Caddeler Projesi ile kaldırımlar ve yaya yollarındaki işgallere 2027'de son verileceğini, denetimlerin süreceğini açıkladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:37

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Caner Şahin

İlkadım'da prestijli caddelerle kaldırım işgallerine son

İlkadım'da sokak işgalleriyle mücadele

İlkadım Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ilk toplantısı, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda 7 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi; gündem sonrası meclis üyeleri vatandaşlardan gelen kaldırım işgali şikâyetlerini aktardı.

sarı çizgi uygulaması ve denetimler:

Kurnaz, sokak işgallerinin kendisini de rahatsız ettiğini belirterek yıllardır süregelen işgal uygulamalarına karşı adımlar attıklarını söyledi. Fatih Sultan Mehmet Caddesinde başlatılan 'sarı çizgi' uygulamasına uyulduğunu, uyulmayanlara ceza kesildiğini, Gazi Caddesi ile Çiftlik arasında da benzer çizgi uygulamaları ve kontrollerin devam ettiğini anlattı.

Mecidiye ile motorlu araçların tamir ve satıldığı bölgede yolda tamire izin verilmeyeceğini vurgulayan Kurnaz, bu konuda gerekli yazışmaların yapıldığını ve iş yerlerinin kapatılacağı bilgisini paylaştı. Bazı yetkilerin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğuna dikkat çekerek, ortak çalışmayla çözüm üretme kararlılığını dile getirdi.

prestijli caddeler projesi ve hedefler:

Yeni yılla birlikte başlayacak çalışmalara ilişkin Kurnaz, Prestijli Caddeler Projesi ile kaldırımların ve yaya yollarının işgalinin sona erdirileceğini belirtti. Proje kapsamında 2027'de Fatih Sultan Mehmet, Bağdat ve Mecidiye caddelerinde ışıklandırma, tente ve tabela değişiklikleriyle tek tip düzenlemeler yapılacağı, bu uygulamaların işgalin önlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kurnaz, sorunun sosyolojik bir boyut kazandığını da vurguladı: 30 yıldır bir köşede el arabasıyla satış yapan bir vatandaşı kaldırdığını, kişinin "Başkanım, ekmeğimle oynuyorsunuz" diye tepki gösterdiğini anlatarak, yılların ihmali nedeniyle kademeli ve standartlı bir uygulama gerektiğini söyledi. Bu nedenle çalışmaların yerinde denetim ve bilgilendirmeyle yürütüleceği belirtildi.

Toplantının sonunda meclisin gündemindeki maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, SOKAK İŞGALLERİ KONUSUNUN KENDİSİNİ RAHATSIZ ETTİĞİNİ...

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, SOKAK İŞGALLERİ KONUSUNUN KENDİSİNİ RAHATSIZ ETTİĞİNİ, ‘PRESTİJLİ CADDELER PROJESİ’ İLE KALDIRIM VE YAYALARIN GEÇTİĞİ YOLLARIN KAPANMASINA NEDEN OLAN SOKAK İŞGALLERİNİ SONLANDIRACAKLARINI SÖYLEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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