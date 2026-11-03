Ladik’in 137 yıllık saat kulesi bir kez daha zamanı durdurdu

Tarihi saat kulesinin geçmişi:

Ladik ilçesinin simgelerinden olan ve Kaymakam Reşit Bey tarafından 1889 yılında yaptırılan Saat Kulesi, yaklaşık 137 yıllık geçmişiyle kent hafızasında önemli bir yere sahip. Kule, yıllar içinde mekanik arızalar ve çalışmama sorunlarıyla karşılaştı ve bir dönem ilçede çalar fonksiyonunu yitirmişti.

2019 restorasyonu ve son durum:

Uzun süre işlemeyen saat, yaklaşık 15 yıl süren çalışmazlıktan sonra 2019 yılında yeniden hayata döndürüldü. Bursa’dan gelen bir antika saat restoratörünün yaklaşık bir ay süren müdahalesiyle mekanizma onarıldı ve saat yeniden çalışır hale getirildi. Ancak aradan geçen yılların ardından, tarihi saatin mekanizması yeniden durdu ve kulenin zamanı göstermemesi ilçede dikkat çekti.

Onarım beklentileri ve kulenin önemi:

Saat Kulesi, Ladik için sadece bir yapı değil; yerel belleğin ve kentin kimliğinin parçası olarak görülüyor. Yeniden duruş, hem mekanik zorlukların devam ettiğini hem de periyodik bakım ve uzman restorasyon gereksinimini işaret ediyor. Kulenin tekrar çalışıp çalışmayacağı ve hangi adımlarla onarılacağı, ilçede merak konusu olmaya devam ediyor.

SAMSUN'UN LADİK İLÇESİNİN SİMGELERİNDEN BİRİ OLAN YAKLAŞIK 137 YILLIK TARİHİ SAAT KULESİ'NDEKİ SAAT YENİDEN DURDU. 2019 YILINDA YAKLAŞIK 15 YIL ARADAN SONRA TAMİR EDİLEREK YENİDEN ÇALIŞTIRILAN TARİHİ SAAT, ARADAN GEÇEN YILLARIN ARDINDAN BİR KEZ DAHA ZAMANI GÖSTERMEMEYE BAŞLADI.