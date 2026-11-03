Haliliye’de gönül sofraları: her gün 1.119 haneye sıcak yemek

Haliliye’de aşevi hizmeti yıl boyu sürüyor

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki aşevi aracılığıyla her gün hazırlanan sıcak yemekler, belirlenen hane ve vatandaşlara ulaştırılıyor. Belediye, hizmetin sürekliliğini sağlayarak yerel dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

kapsam ve sayıların önemi:

Belediye verilerine göre her gün 1.119 haneye sıcak yemek teslim ediliyor; bu hizmetten toplam 5.073 vatandaş yararlanıyor. Aşevi, yılın 365 günü faaliyet gösteriyor ve bu düzen sayesinde ailelerin günlük yemek ihtiyaçlarına düzenli katkı sunuluyor. Hizmetin düzenli yapılması, ekonomik ve sosyal açıdan güvence sağlıyor.

dağıtım, hijyen ve üretim:

Yemekler belediyede görev yapan aşçılar tarafından hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanıyor ve özenle pişirilen yemekler sefer tasları içine konularak dağıtıma çıkıyor. Dağıtımlarda kapı kapı dolaşan ekipler, sıcak yemekleri ailelere teslim ederken bir önceki gün bırakılan boş sefer taslarını yenileriyle değiştiriyor. Ayrıca dağıtımlara eşlik eden ekmekler de belediye bünyesinde üretilip günlük olarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

Yardım alanların belirlenmesi sürecinde ilgili komisyon tarafından yapılan incelemeler esas alınıyor. Bu yaklaşım, desteğin ihtiyaca göre hedeflenmesini ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlıyor. Belediye ekipleri, yardım alan ailelerle doğrudan iletişim kurarak hizmetin devamlılığını ve düzenini kontrol ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat talimatlarıyla yürütülen çalışmalar, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir çerçevede şekilleniyor. Belediye, aşevi hizmetini geniş bir sorumluluk bilinciyle sürdürüyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarına katkı sağlamayı öncelikli görev olarak görüyor.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar için süreç de açıklıkla belirlendi; aşevi hizmetinden yararlanmak isteyenler belediyenin iletişim merkezi üzerinden bilgi alabiliyor ve başvuru koşulları hakkında yönlendirme sağlanıyor.

HALİLİYE’DE DAYANIŞMA SICAK YEMEK DESTEĞİYLE BÜYÜYOR