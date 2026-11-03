Dolar 49,9140 -0,12%
Euro 55,9358 +0,01%
Bist 11.022,37 +0,55%
Altın Gram 6.281,88 -1,39%
EUR/USD 1,1184 -0,06%
Brent Petrol 105,65 +0,84%
--°

Haliliye’de gönül sofraları: her gün 1.119 haneye sıcak yemek

Haliliye Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aşeviyle yılın 365 günü 1.119 haneye ve toplam 5.073 kişiye günlük sıcak yemek desteği sağlıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Haliliye’de gönül sofraları: her gün 1.119 haneye sıcak yemek

Haliliye’de aşevi hizmeti yıl boyu sürüyor

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki aşevi aracılığıyla her gün hazırlanan sıcak yemekler, belirlenen hane ve vatandaşlara ulaştırılıyor. Belediye, hizmetin sürekliliğini sağlayarak yerel dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

kapsam ve sayıların önemi:

Belediye verilerine göre her gün 1.119 haneye sıcak yemek teslim ediliyor; bu hizmetten toplam 5.073 vatandaş yararlanıyor. Aşevi, yılın 365 günü faaliyet gösteriyor ve bu düzen sayesinde ailelerin günlük yemek ihtiyaçlarına düzenli katkı sunuluyor. Hizmetin düzenli yapılması, ekonomik ve sosyal açıdan güvence sağlıyor.

dağıtım, hijyen ve üretim:

Yemekler belediyede görev yapan aşçılar tarafından hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanıyor ve özenle pişirilen yemekler sefer tasları içine konularak dağıtıma çıkıyor. Dağıtımlarda kapı kapı dolaşan ekipler, sıcak yemekleri ailelere teslim ederken bir önceki gün bırakılan boş sefer taslarını yenileriyle değiştiriyor. Ayrıca dağıtımlara eşlik eden ekmekler de belediye bünyesinde üretilip günlük olarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

Yardım alanların belirlenmesi sürecinde ilgili komisyon tarafından yapılan incelemeler esas alınıyor. Bu yaklaşım, desteğin ihtiyaca göre hedeflenmesini ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlıyor. Belediye ekipleri, yardım alan ailelerle doğrudan iletişim kurarak hizmetin devamlılığını ve düzenini kontrol ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat talimatlarıyla yürütülen çalışmalar, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir çerçevede şekilleniyor. Belediye, aşevi hizmetini geniş bir sorumluluk bilinciyle sürdürüyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarına katkı sağlamayı öncelikli görev olarak görüyor.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar için süreç de açıklıkla belirlendi; aşevi hizmetinden yararlanmak isteyenler belediyenin iletişim merkezi üzerinden bilgi alabiliyor ve başvuru koşulları hakkında yönlendirme sağlanıyor.

HALİLİYE’DE DAYANIŞMA SICAK YEMEK DESTEĞİYLE BÜYÜYOR

HALİLİYE’DE DAYANIŞMA SICAK YEMEK DESTEĞİYLE BÜYÜYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli sanayi odası başkanından Ahmet Nazif Zorlu'ya vefa ve başsağlığı mesajı
images

Odun ateşinde oğlunun yarınlarına hamur yoğuran anne
images

Mecliste şeffaflık vurgusu: Subaşı gündemi detaylandırdı
images

Kış gelmeden araç bakımı hayati: Adıyaman ustalarından uyarı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Salihli'de yatırımlar masada: kurumlar planları gözden geçirdi

Savunma sanayisinde beyin gücüne dönüşüm için yetkinlik mimarisi öne çıktı

ivedik caddesi'nde motosikletin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Elektrik dağıtımında yeni nesil projeler Bodrum'da finale hazırlanıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı