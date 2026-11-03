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Düzce’de sıkı denetim: bin 264 sürücüye ceza, 209 araç trafikten men

Düzce'de polis ve jandarma 18 bin aracı denetledi; kural ihlali yapan bin 264 sürücüye idari para cezası kesildi, 209 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce’de sıkı denetim: bin 264 sürücüye ceza, 209 araç trafikten men

Düzce'de denetimler yoğunlaştı:

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri son bir haftada il genelinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, şehir içi ve ana arterlerde araç, motosiklet ve servis taşıtlarını durdurarak sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Denetimlerin sonuçları:

Yapılan uygulamalarda yaklaşık 18 bin araç, motosiklet ve servis aracı kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan bin 264 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve 209 araç trafikten men edildi.

Hedeflenen ihlaller ve kapsam:

Denetimler özellikle ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, araçların ışık donanımı ile teknik değişiklikleri, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyulmaması, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi trafik güvenliğini doğrudan etkileyen ihlallere yönelik yapıldı.

DÜZCE’DE TRAFİK EKİPLERİ KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE İZİN VERMİYOR. SON BİR HAFTADA YAPILAN...

DÜZCE’DE TRAFİK EKİPLERİ KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE İZİN VERMİYOR. SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMDE BİN 264 ARAÇ SÜRÜCÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI 209 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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