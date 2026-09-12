brics liderlerinden yeni delhi'de orta doğu için azami itidal çağrısı

BRICS ortak bildiriyle Orta Doğu gerilimine karşı itidal çağrısı yaptı

BRICS ülkeleri, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ardından yayınladıkları ortak bildiride Orta Doğu'daki şiddetli gerilimlerden duydukları derin endişe'yi dile getirdi. Bildiride taraflara, bölgedeki durumu daha da kötüleştirebilecek eylemlerden kaçınarak azami itidal göstermeleri çağrısında bulunuldu.

bildiride öne çıkan noktalar:

Ortak metinde üye ülkelerin ulusal görüşlere saygı duyan, çok taraflı bir yaklaşımla çözüm arayışında oldukları vurgulandı. BRICS liderleri, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesine bağlılıklarını yineledi ve tarafları tansiyonu düşürecek adımlar atmaya çağırdı.

Bildiride ayrıca, ABD'nin İran ile yaşadığı gerginlik ve Rusya'nın Ukrayna ile çatışması bağlamında uygulanan yaptırımlar sonucu ticareti bozucu etkilere dikkat çekildi. Metinde, ticareti engelleyen tek taraflı gümrük ve gümrük dışı önlemlerin artmasından duyulan endişe açıkça belirtildi.

zirvenin bağlamı ve BRICS'in genişlemesi:

BRIC, 2006'da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulmuş, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını almıştı. Ağustos 2023'teki genişleme sonucunda Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran örgüte dahil edildi; Endonezya ise Ocak 2025'te üyeliğe katıldı. Zirveye katılan liderler arasında hem İran hem de Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri yer aldı.

Ortak bildirinin tonu, BRICS'in bölgesel krizlere yönelik temkinli ve çok taraflı yaklaşımını yansıtırken, aynı zamanda ekonomik kanalların korunmasına yönelik kaygıyı da ön plana çıkardı. Liderlerin çağrısı, kısa vadede gerilimi azaltma hedefi taşıyor; ancak pratikte hangi adımların atılacağı konusunda bildiri ayrıntıya girmedi.

Sonuç olarak, Yeni Delhi zirvesindeki ortak metin, BRICS üyelerinin Orta Doğu'da tırmanan gerilim karşısında itidal ve diplomasi çağrısını ve tek taraflı ekonomik tedbirlerin olası zararlarına dair uyarısını kayıt altına aldı.

BRICS ÜLKELERİ, HİNDİSTAN'DA DÜZENLENEN ZİRVE SIRASINDA ORTAK BİR BİLDİRİ YAYINLAYARAK ORTA DOĞU'DA AZAMİ İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNDU.