Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

brics liderlerinden yeni delhi'de orta doğu için azami itidal çağrısı

BRICS liderleri Yeni Delhi zirvesinde Orta Doğu için azami itidal çağrısı yaptı; diyalog ve diplomasi vurgulandı, tek taraflı ticari önlemler eleştirildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:11

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 16:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

brics liderlerinden yeni delhi'de orta doğu için azami itidal çağrısı

BRICS ortak bildiriyle Orta Doğu gerilimine karşı itidal çağrısı yaptı

BRICS ülkeleri, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ardından yayınladıkları ortak bildiride Orta Doğu'daki şiddetli gerilimlerden duydukları derin endişe'yi dile getirdi. Bildiride taraflara, bölgedeki durumu daha da kötüleştirebilecek eylemlerden kaçınarak azami itidal göstermeleri çağrısında bulunuldu.

bildiride öne çıkan noktalar:

Ortak metinde üye ülkelerin ulusal görüşlere saygı duyan, çok taraflı bir yaklaşımla çözüm arayışında oldukları vurgulandı. BRICS liderleri, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesine bağlılıklarını yineledi ve tarafları tansiyonu düşürecek adımlar atmaya çağırdı.

Bildiride ayrıca, ABD'nin İran ile yaşadığı gerginlik ve Rusya'nın Ukrayna ile çatışması bağlamında uygulanan yaptırımlar sonucu ticareti bozucu etkilere dikkat çekildi. Metinde, ticareti engelleyen tek taraflı gümrük ve gümrük dışı önlemlerin artmasından duyulan endişe açıkça belirtildi.

zirvenin bağlamı ve BRICS'in genişlemesi:

BRIC, 2006'da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulmuş, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını almıştı. Ağustos 2023'teki genişleme sonucunda Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran örgüte dahil edildi; Endonezya ise Ocak 2025'te üyeliğe katıldı. Zirveye katılan liderler arasında hem İran hem de Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri yer aldı.

Ortak bildirinin tonu, BRICS'in bölgesel krizlere yönelik temkinli ve çok taraflı yaklaşımını yansıtırken, aynı zamanda ekonomik kanalların korunmasına yönelik kaygıyı da ön plana çıkardı. Liderlerin çağrısı, kısa vadede gerilimi azaltma hedefi taşıyor; ancak pratikte hangi adımların atılacağı konusunda bildiri ayrıntıya girmedi.

Sonuç olarak, Yeni Delhi zirvesindeki ortak metin, BRICS üyelerinin Orta Doğu'da tırmanan gerilim karşısında itidal ve diplomasi çağrısını ve tek taraflı ekonomik tedbirlerin olası zararlarına dair uyarısını kayıt altına aldı.

BRICS ÜLKELERİ, HİNDİSTAN&#039;DA DÜZENLENEN ZİRVE SIRASINDA ORTAK BİR BİLDİRİ YAYINLAYARAK ORTA...

BRICS ÜLKELERİ, HİNDİSTAN'DA DÜZENLENEN ZİRVE SIRASINDA ORTAK BİR BİLDİRİ YAYINLAYARAK ORTA DOĞU'DA AZAMİ İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kongreden birlik çağrısı: Osman Gazi Cihangiroğlu yeniden başkan
images

İyilik Var platformu mahallerde ahilik geleneğini dijital çağla buluşturuyor
images

Çin BRICS ortaklığıyla orta doğu ve körfez’de barışı inşa etmeye hazır
images

Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni dönemde hızlanıyoruz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa Petkimspor Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti

Erzincan'da sarp araziden 6 saatte kurtarılan büyükbaş hayvan

Alkollü sürücü polise direnip gazeteciye tükürdü, tutuklandı

Yüksekova şehidi gözyaşları ve dualarla uğurlandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı