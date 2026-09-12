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tr71 bölgesindeki kobiler için 10 milyon tl’lik teknik destek programı başlatıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı, TR71 bölgesindeki KOBİ'lere verimlilik, kalite ve kurumsallaşma için 10 milyon TL bütçeli teknik destek programı açtı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

tr71 bölgesindeki kobiler için 10 milyon tl’lik teknik destek programı başlatıldı

programın amacı:

Ahiler Kalkınma Ajansı, TR71 Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lerin operasyonel verimliliklerini, kalite standartlarını ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 10 milyon TL bütçeli 2026 Yılı Sanayide Verimlilik, Kalite ve Kurumsallaşma Teknik Destek Programını başlattı. Program, bölgedeki işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

destek kapsamı ve usul:

Programa kabul edilen projelere proje başına azami 750 bin TL tutarında, %100 oranında destek sağlanacak. Destek kapsamında başvuru sahiplerine doğrudan nakdi ödeme yapılmayacak; ihtiyaç duyulan danışmanlık ve uzmanlık hizmetleri Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından veya hizmet alımı yoluyla karşılanacak.

öncelikli alanlar:

Program dört öncelikli alana odaklanıyor: yalın üretim uygulamaları ile operasyonel verimliliğin artırılması; savunma sanayii tedarik zincirinde yer alan işletmelerin kalite yönetim sistemi yetkinliklerinin güçlendirilmesi; otomotiv sektöründeki işletmelerin uluslararası geçerliliği bulunan sertifikasyon süreçlerine hazırlanması; ve kurumsallaşma ile finansal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi. Kurumsallaşma kapsamında işletmelerin bilanço yönetimi ve maliyet muhasebesi sistemlerini kurmaları veya mevcut sistemlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

başvuru takvimi ve değerlendirme:

Program başvuruları, 31 Aralık 2026 tarihine kadar iki aylık dönemler halinde alınacak ve bu dönemler içinde değerlendirilecek. Bütçenin öngörülen tarihten önce tükenmesi durumunda yeni başvuru alımı sona erdirilecek.

Eylül-Ekim dönemi için son başvuru tarihi 30 Ekim 2026 saat 17.00, Kasım-Aralık dönemi için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2026 saat 17.00 olarak belirtildi.

Programın başvuru şartları, önceliklendirme kriterleri ve detaylı bilgiler Ahiler Kalkınma Ajansı’nın resmi internet sitesinden duyurulacak. İşletmelerin uygun projelerle başvurarak danışmanlık ve uzmanlık altyapısı desteğinden yararlanması hedefleniyor.

AHİLER KALKINMA AJANSI, TR71 BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN VERİMLİLİK, KALİTE VE...

AHİLER KALKINMA AJANSI, TR71 BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN VERİMLİLİK, KALİTE VE KURUMSALLAŞMA KAPASİTELERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA TOPLAM 10 MİLYON TL BÜTÇELİ 2026 YILI SANAYİDE VERİMLİLİK, KALİTE VE KURUMSALLAŞMA TEKNİK DESTEK PROGRAMINI BAŞLATTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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